Mắt Sài Gòn Biên Hòa đạt giải nhì tại hội thảo kiểm soát tiến triển cận thị

ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu - đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa xuất sắc đạt giải nhì tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Tại hội thảo, “Mô hình trí tuệ nhân tạo phát hiện cận thị bệnh lý và đánh dấu tổn thương trên ảnh đáy mắt” do ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu trực tiếp phát triển và ứng dụng thành công tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa đã được hội đồng chấm thi đánh giá cao nhờ sự nhanh chóng, chính xác và khả năng hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị cận thị bệnh lý.

ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu cùng các chuyên gia nhãn khoa thảo luận mô hình trí tuệ nhân tạo phát hiện cận thị bệnh lý và đánh dấu tổn thương trên ảnh đáy mắt (Ảnh: BTC).

Theo đó, hệ thống AI có thể phát hiện đúng 93,06% ca cận thị bệnh lý và xác định chính xác 90,91% ca không mắc bệnh. Với những tổn thương "Plus", AI nhận diện được 88,9% và chỉ báo sai 2,8% trường hợp. Mô hình AI chỉ mất trung bình 6,06 giây để xử lý một ảnh đáy mắt, nhanh hơn 1,38 giây so với bác sĩ.

Ngoài ra, các chẩn đoán và phân độ bệnh lý hoàng điểm do cận thị của AI không chỉ chính xác mà còn rất nhất quán và tương đồng với đánh giá của các chuyên gia nhãn khoa giàu kinh nghiệm (Kappa = 0,82).

Ứng dụng vào thực tiễn, mô hình AI có khả năng hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện cận thị bệnh lý, đồng thời nhận diện những tổn thương phức tạp dựa trên ảnh đáy mắt. Công nghệ này giúp việc chẩn đoán trở nên chính xác, nhanh chóng và đồng nhất hơn, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp và kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả trong việc sàng lọc mức độ phù hợp của người bệnh trong phẫu thuật khúc xạ mắt. Việc ứng dụng AI cũng mở ra cơ hội tầm soát sớm bệnh lý mắt cho hàng triệu người, góp phần ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm và giảm thiểu nguy cơ mù lòa.

ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu tại Hội thảo Ortho-K và kiểm soát tiến triển cận thị thế giới lần thứ 5 và Hội thảo Khúc xạ nhãn khoa Việt Nam lần thứ 3 (Ảnh: BTC).

Việc ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu đạt giải nhì tại Hội thảo không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn một lần nữa khẳng định tinh thần tiên phong của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình khám và điều trị nhãn khoa. Đây cũng là niềm tự hào của bệnh viện, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao cho cộng đồng.

