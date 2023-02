Mặt nữ sinh "nở hoa" vì dùng kem đánh răng chữa mụn theo Tiktok

Nguyên (tên nhân vật đã được thay đổi), 20 tuổi, hiện đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Trước đây, nữ sinh này có một làn da mịn màng, hiếm khi bị mụn và được nhiều bạn bè "xin vía".

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, Nguyên thấy trên mặt của mình bỗng dưng xuất hiện mụn. Mụn mỗi lúc một nhiều hơn khiến cô gái không khỏi stress.

Thay vì tìm đến bác sĩ da liễu, cô lại tìm đủ mọi cách để tự chữa mụn cho mình, nhằm tiết kiệm chi phí.

Trong một lần lướt Tiktok, Nguyên tình cờ xem được một đoạn video hướng dẫn mẹo chữa mụn bằng cách bôi một ít kem đánh răng. Thấy kết quả "thần thánh" mụn có thể biến mất ngay sáng hôm sau theo video, nữ sinh không nghi ngại gì mà học theo ngay.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Trái với kỳ vọng, chỉ sau một đêm, da mặt nữ sinh này không những không hết mụn mà còn "nở hoa", khiến cô phải tức tốc đi khám.

Đây là một trường hợp đặc biệt được ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Chuyên gia da liễu tiếp nhận và thăm khám trong thời gian vừa qua.

"Bệnh nhân đến khám với tâm lý vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Trên mặt có rất nhiều thương tổn, bao gồm: Nhiều mụn viêm, mụn mủ trên nền da đỏ rát, ngứa ngáy, châm chích, khó chịu. Bệnh nhân cũng chia sẻ, bôi kem đánh răng vào vị trí mụn cảm giác ban đầu dịu mát, dễ chịu. Do đó đã bôi nhiều lần trong ngày và với nhiều vị trí trên mặt, gây ra tình trạng kích ứng", BS Thành chia sẻ.

Theo BS Thành, bệnh nhân được chẩn đoán mụn trứng cá kèm theo viêm da tiếp xúc kích ứng nặng. Với tình trạng này, việc điều trị sẽ phức tạp hơn mụn trứng cá thông thường ban đầu.

"Sau 2 tuần điều trị tích cực, tình trạng của nữ sinh này được cải thiện đáng kể. Da mặt đã hết kích ứng và mụn trứng cá cũng có biến chuyển rõ rệt", BS Thành thông tin.

Theo BS Thành, trường hợp của Nguyên không phải hy hữu, mà có rất nhiều người vẫn truyền tai nhau dùng kem đánh răng để trị mụn. Sở dĩ người ta tin tưởng vào phương pháp này là vì tính đơn giản, dễ thực hiện và đôi khi nó cũng đem lại hiệu quả bất ngờ.

Đó là do một số thành phần trong kem đánh răng (như triclosan, baking soda, alcohol và hydro peroxide…) có khả năng diệt khuẩn, làm khô và tiêu nhân mụn. Ngoài ra, tinh dầu bạc hà trong kem đánh răng có thể tạo ra ảo giác, giúp giảm tình trạng đau và sưng do nốt mụn gây ra.

BS Tiến Thành khuyến cáo: Không sử dụng kem đánh răng để trị mụn trong bất cứ trường hợp nào (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo FDA, triclosan đã được đánh giá và loại bỏ khỏi nhiều sản phẩm kể cả kem đánh răng do những nghi vấn về độ an toàn khi sử dụng. Nhiều thành phần hóa học trong kem đánh răng khá an toàn đối với răng thì chúng có thể quá mạnh với da.

"Chẳng hạn như baking soda hay natri lauryl sulfate có thể gây bỏng rát, kích ứng mạnh cho da, như trường hợp của nữ sinh kể trên là một ví dụ điển hình. Ngoài ra kem đánh răng có độ pH cao từ 7 - 10, với pH từ 9 trở lên sẽ khiến da khô và nứt nẻ nếu bạn bôi chúng lên mặt. Điều này làm cho da kém khỏe mạnh do mất đi độ pH tự nhiên", BS Thành chỉ rõ.

Vì vậy, BS Tiến Thành khuyến cáo: Không sử dụng kem đánh răng để trị mụn trong bất cứ trường hợp nào.