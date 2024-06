Mách bạn cách làm trắng da, giảm thâm từ bắp cải, rau ngót, tía tô

BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, chia sẻ một số cách làm đẹp da từ các loại rau dưới đây:

Bắp cải

Trong đông y, bắp cải có vị ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng hòa huyết, thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm thấp, mát dạ dày, giải độc, lợi tiểu, mụn nhọt, chống suy nhược thần kinh, giảm đau nhức, phòng chống các bệnh ung thư, tim mạch…

Lượng vitamin trong bắp cải nhiều gấp 4 lần so với cà rốt và 3 lần so với khoai tây. Bắp cải trắng có nhiều vitamin A, B, C, H, bắp cải tím chứa nhiều vitamin C, K và hàm lượng cao polyphenol anthocyanin. Chúng đều có chất chống oxy hóa mạnh, tính kháng viêm nên có tác dụng giúp da mềm mại, đàn hồi, bảo vệ da khỏi tổn hại của tia cực tím.

Để an toàn cho da, bạn cần rửa kỹ bắp cải, ngâm muối khoảng 30 phút. Nếu làm mặt nạ thì xắt nhỏ bắp cải rồi đem nấu nhừ với sữa thành một hỗn hợp thật sệt rồi đắp lên da. Khi nấu không nên để ở nhiệt độ quá cao vì sẽ mất đi các vitamin có trong bắp cải. Nếu da khô, bạn trộn thêm hỗn hợp trên với lòng đỏ trứng, da nhờn thì trộn thêm lòng trắng trứng.

Nước ép, nước luộc bắp cải cũng có tác dụng làm trắng da, giảm nhờn. Mỗi tối trước khi ngủ có thể dùng nước ép này bôi lên da hoặc lấy nước luộc đem rửa mặt. Lưu ý, trước khi ép, bắp cải cần được chần qua nước sôi.

Lượng vitamin trong bắp cải nhiều gấp 4 lần so với cà rốt (Ảnh: Shutterstock).

Rau má

Thành phần của rau má bao gồm beta-carotene, sterols, saponins, alkaloids, flavonols, saccharides, canxi, sắt, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, các vitamin B1, B2, B3, C và K. Loại rau này có vị đắng, hơi ngọt, tính bình, tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, giải độc lợi tiểu, sát trùng, chữa thổ huyết, mụn nhọt, rôm sảy.

Rau má không chỉ thanh mát, mà còn là loại rau mang đến nhiều tác dụng làm đẹp cho chị em (Ảnh minh họa: T.A).

Dịch chiết từ rau má có khả năng tái tạo mô liên kết, giúp vết thương mau lành và lên da non nên chúng được sử dụng dưới dạng thuốc để điều trị các bệnh về da như vết bỏng, vết thương do chấn thương hoặc giải phẫu, vết lở, bệnh phong, vẩy nến.

Bạn có thể dùng nước ép rau má để rửa mặt hoặc đắp rau má đã giã nhuyễn lên da để làm mát da, sạch da, chậm quá trình lão hóa. Nếu chữa mụn, bạn có thể dùng 50gr rau má, 50gr lá gấc, đem giã nhỏ, cho ít muối, đắp lên chỗ bị mụn. Ngày đắp hai lần đến khi khỏi mụn.

Rau diếp cá

Đây là loại rau có vị cay, tính hơi lạnh, có khả năng kháng khuẩn nên được dùng để trị mụn và dưỡng da rất hiệu quả.

Bạn chỉ cần nghiền nát rau diếp cá, lấy nước cốt này thoa lên mặt vào mỗi tối trước khi ngủ. Mặt nạ này có thể để qua đêm, làm liên tục vài ngày bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm, mịn, mát, giảm hẳn mụn, giảm thâm và trắng sáng hơn. Với da nhờn, bạn có thể pha thêm một chút muối.

Nếu có điều kiện, bạn có thể pha nước cốt rau diếp cá với mật ong, nước cốt nha đam…, hỗn hợp này cũng có tác dụng làm đẹp da, giảm mụn.

Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều chất đạm (4,8/100gr) gồm nhiều acid amin cần thiết cho cơ thể, điều hòa mật độ canxi trong máu, phòng chống loãng xương ở người lớn tuổi.

Vì chứa nhiều khoáng tố vi lượng như canxi, phốt pho, sắt và nhiều vitamin C nên nó còn giúp chữa bệnh thiếu máu, tăng sự hấp thu của hệ tiêu hóa, ngăn sự xuất hiện các bệnh mãn tính của mạch máu, giảm cholesterol, hạ huyết áp, tăng thị lực, chữa mụn nhọt, viêm loét, làm đẹp da.

Bạn rửa sạch rau ngót tươi, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt rồi thoa lên da bị mụn. Kiên trì một thời gian, mụn sẽ giảm mà da còn sáng lên.

Rau tía tô

Rau tía tô chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin A, C, giàu hàm lượng canxi, sắt, phốt pho…, thân cây và lá tía tô có tác dụng làm đẹp da.

Bạn có thể dùng lá tía tô vò nát rồi đắp lên da bị mụn, có thể dùng vải quấn lại để giữ qua đêm. Nếu muốn làn da trắng, sáng, giảm vết tàn nhang, mụn cám có thể dùng lá tía tô giã nhuyễn rồi đắp lên làm mặt nạ. Hoặc bạn dùng thân và lá đun sôi lấy nước rửa mặt cũng giúp da tươi tắn và hồng hào hơn.

Ưu điểm của các loại mặt nạ từ rau này là tiện lợi có sẵn trong tự nhiên, là hợp chất thiên nhiên. Bạn có thể dùng từng loại riêng lẻ hay phối hợp với nhau hoặc phối hợp sữa chua, mật ong hay lòng trắng trứng trong quá trình sử dụng. Chúng giúp làm sạch da, kháng khuẩn bề mặt, giữ ẩm da.

Tuy nhiên, chúng có khả năng gây dị ứng da nhẹ nếu da mẫn cảm hoặc dị ứng với một số thành phần khác có trong rau.