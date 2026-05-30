Lợi ích sức khỏe của nước râu ngô

Trong y học cổ truyền Trung Quốc và thổ dân châu Mỹ, râu ngô được sử dụng để điều trị nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề về tuyến tiền liệt, sốt rét, nhiễm trùng đường tiết niệu và bệnh tim. Ngày nay, nó vẫn được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ.

Ở một số vùng, nó được dùng làm thuốc lợi tiểu, điều trị các rối loạn bàng quang. Nghiên cứu gần đây cho thấy nó cũng giúp giảm huyết áp, cholesterol, đường huyết và viêm nhiễm.

Râu ngô có thể được sử dụng tươi nhưng thường được sấy khô trước khi dùng làm trà hoặc chiết xuất. Nó cũng có thể được dùng dưới dạng viên nén.

Râu ngô là một loại dược liệu phổ biến trong y học cổ truyền (Ảnh: iStock).

Lợi ích tiềm năng của râu ngô

Mặc dù râu ngô được sử dụng thường xuyên trong y học cổ truyền, nhưng các nghiên cứu về nó còn hạn chế. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy nó có thể có lợi cho sức khỏe, đặc biệt đối với một số loại bệnh viêm nhiễm như bệnh tim và đái tháo đường.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Theo Healthline, chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật bảo vệ tế bào cơ thể chống lại tác hại của gốc tự do và căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa là một trong những nguyên nhân chính gây ra một số bệnh mãn tính, bao gồm đái tháo đường, bệnh tim, ung thư và viêm nhiễm.

Râu ngô là một nguồn giàu chất chống oxy hóa flavonoid tự nhiên. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa khác như sterol, saponin, allantoin, alkaloid, vitamin K, vitamin C, polyphenol và tannin.

Có đặc tính chống viêm

Viêm là một phần của phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng viêm quá mức làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh bao gồm bệnh tim và đái tháo đường.

Một nghiên cứu năm 2022 trên chuột gerbil Mông Cổ cho thấy râu ngô có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ, một phần là do khả năng giảm viêm. Một nghiên cứu khác trên động vật năm 2024 cũng cho thấy râu ngô có phản ứng chống viêm ở chuột.

Chất xơ thực vật dạng sợi này cũng chứa magie, giúp điều chỉnh phản ứng viêm của cơ thể.

Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu này không thể áp dụng trực tiếp cho con người. Cần có các thử nghiệm lâm sàng trên người để xác minh kết quả và bản chất chống viêm của râu ngô.

Có thể giúp kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng râu ngô có thể làm giảm lượng đường trong máu và giúp kiểm soát các triệu chứng bệnh đái tháo đường.

Một nghiên cứu năm 2024 trên chuột mắc bệnh đái tháo đường tuýp 1 cho thấy râu ngô có thể giúp giảm vi khuẩn đường ruột và viêm ruột liên quan đến tình trạng này. Nghiên cứu cũng lưu ý rằng râu ngô có thể là một lựa chọn điều trị tiềm năng cho bệnh đái tháo đường tuýp 1.

Một bài đánh giá từ năm 2023 cũng lưu ý rằng nó đã được chứng minh giúp tăng sản xuất insulin ở chuột. Nó cũng giúp phục hồi tổn thương tuyến tụy và kiểm soát lượng đường trong máu ở chuột. Điều này có nghĩa là râu ngô có thể giúp ngăn ngừa tăng đường huyết.

Mặc dù những kết quả này đầy hứa hẹn, nhưng cần có các nghiên cứu trên người.

Có thể làm giảm huyết áp

Râu ngô có thể là một phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh cao huyết áp.

Nó giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, nó có thể là một lựa chọn thay thế tự nhiên cho thuốc lợi tiểu theo toa, thường được sử dụng để giảm huyết áp.

Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp từ năm 2019 cũng cho thấy trà râu ngô kết hợp với các phương pháp điều trị tăng huyết áp thông thường có thể hiệu quả hơn so với chỉ sử dụng các phương pháp điều trị truyền thống đơn thuần.

Tuy nhiên, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người.

Có thể giảm cholesterol

Râu ngô cũng có thể làm giảm cholesterol. Một nghiên cứu trên động vật năm 2020 cho thấy chuột được cho uống chiết xuất râu ngô đã giảm đáng kể tổng lượng cholesterol và LDL (cholesterol xấu) cùng với sự gia tăng HDL (cholesterol tốt).

Trong một nghiên cứu năm 2016 trên chuột được cho ăn chế độ ăn nhiều chất béo, những con chuột được cho uống râu ngô có tổng lượng cholesterol thấp hơn đáng kể so với những con chuột không được bổ sung chất này.

Cần thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên người để xác minh tác dụng của râu ngô đối với mức cholesterol.

Vị thuốc râu ngô trong y học cổ truyền Việt Nam

Theo bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), râu ngô có vị ngọt, tính bình có tác dụng bình can, lợi đàm, tiêu thũng, lợi niệu.

Râu ngô hay còn có tên là Ngọc mễ tu thường được sử dụng để lợi tiểu, điều trị cao huyết áp, viêm bàng quang, sỏi thận, viêm túi mật, viêm gan gây cản trở bài tiết mật, thấp khớp, viêm đau khớp, đái tháo đường… Ngoài ra, nó còn được sử dụng kết hợp với vitamin K để cầm máu.

Râu ngô có thể dùng ở dạng pha trà, sắc nước uống hoặc chế thành cao loãng. Mỗi ngày có thể sử dụng 10-20g râu ngô. Khi dùng có thể sử dụng 10g rửa sạch cho vào 200-300ml nước đun và sử dụng dần.

Nếu chế thành cao loãng, có thể đóng vào lọ uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 thìa cà phê, trước bữa ăn.

Râu ngô là dược liệu lành tính, thường được dùng để thanh nhiệt và bài trừ độc. Tuy nhiên, sử dụng cần chú ý liều lượng và nguồn gốc dược phẩm để tránh các tác dụng phụ đến sức khỏe của người dùng.

Một số lưu ý cần nhớ khi sử dụng:

- Chọn nguồn cung cấp râu ngô chất lượng và uy tín, râu ngô nhiễm thuốc trừ sâu có thể gây hại cho sức khỏe của người bệnh.

- Rửa sạch râu ngô trước khi sử dụng để tránh bụi bẩn hoặc các loại hóa chất khác.

- Không uống quá nhiều lần trong ngày hoặc sử dụng liên tục hơn 10 ngày.

- Phụ nữ có thai cần trao đổi với thầy thuốc để sử dụng một cách an toàn.

- Cần cẩn thận khi sử dụng kèm các loại thuốc lợi tiểu hoặc các loại thực phẩm chức năng khác.

- Không dùng thay nước lọc cho trẻ nhỏ.

Sử dụng râu ngô giúp thanh nhiệt trong những ngày hè. Tuy nhiên, người dùng nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc để sử dụng an toàn.