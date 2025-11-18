Loại virus nguy hiểm có thể gây dị tật thai

Nhiễm virus Cytomegalo (CMV), có thể xảy ra trước sinh hoặc trong giai đoạn chu sinh. Đây là một trong những bệnh nhiễm virus bẩm sinh thường gặp nhất.

Ở trẻ sơ sinh, bệnh liên quan đến hàng loạt nguy cơ như sinh non, nhẹ cân, đầu nhỏ, vàng da, xuất huyết dưới da, gan lách to, vôi hóa quanh não thất, viêm võng mạc, viêm phổi, viêm gan và mất thính lực thần kinh cảm giác.

Thông tin này được TS.BS Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trình bày tại Hội nghị Khoa học chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa Hà Nội lần thứ XIII năm 2025, diễn ra ngày 18/11 tại Hà Nội.

TS Linh nhấn mạnh, lây nhiễm virus CVM là nguyên nhân hàng đầu gây điếc và các khiếm khuyết thần kinh ở trẻ. Khoảng 10% trẻ sơ sinh nhiễm bệnh có biểu hiện triệu chứng như: gan to, lách to, viêm phổi, đầu nhỏ, vàng da, ban xuất huyết, giảm trương lực cơ, ly bì hoặc co giật.

Trong số này, có đến 90% sẽ tiến triển thành tàn tật ở các mức độ từ nhẹ đến nặng, với di chứng lâu dài gồm mất thính lực thần kinh cảm giác và nhiều dạng khuyết tật phát triển thần kinh.

Tần suất lây truyền tăng theo tuổi thai nhưng mức độ di chứng ở thai nhi và trẻ sơ sinh lại giảm theo tuổi thai, đặc biệt khi nhiễm xảy ra ở nửa sau thai kỳ. TS Linh lưu ý, thai phụ nhiễm CMV tiên phát trong 3 tháng đầu là yếu tố chính dẫn đến hậu quả lâu dài.

Việc siêu âm định kỳ mỗi 2 đến 4 tuần giúp phát hiện sớm bất thường. Những thay đổi trên siêu âm có thể chỉ xuất hiện sau tuần thứ 12 khi mẹ nhiễm CMV quanh thời điểm thụ thai hoặc đầu thai kỳ.

TS.BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Phát biểu tại hội nghị, TS.BSCKII Mai Trọng Hưng - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sự kiện là diễn đàn để các thầy thuốc và nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những nghiên cứu mới trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Trong báo cáo về chủ đề Cập nhật chảy máu sau đẻ, PGS.TS Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhấn mạnh, băng huyết sau sinh là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong mẹ.

“Tại Việt Nam, băng huyết sau sinh vẫn nằm trong 3 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ, đặc biệt ở tuyến cơ sở nơi thiếu máu, thiếu thuốc co hồi tử cung và hạn chế năng lực phẫu thuật kịp thời”, PGS Trang cho biết.

PGS Trang lưu ý rằng, nếu các biện pháp can thiệp ban đầu không làm giảm tốc độ mất máu trong 15 đến 30 phút, cần được xem là thất bại và phải chuyển sang phẫu thuật.

Các nghiên cứu lớn hay hướng dẫn của WHO năm 2023 đều chỉ ra rằng, chậm leo thang điều trị trên 30 phút làm tăng mạnh nguy cơ truyền máu từ 4 đơn vị trở lên, tăng tỷ lệ rối loạn đông máu và suy tạng, tăng số ca cắt tử cung khẩn cấp và làm nguy cơ tử vong mẹ cao gấp 3 đến 4 lần.

PGS Trang nhấn mạnh, escalation là quá trình leo thang điều trị có hệ thống khi biện pháp trước không hiệu quả hoặc khi xuất hiện dấu hiệu nguy kịch, mục tiêu là tránh chậm trễ để cứu sống bệnh nhân. Việc escalation sớm đóng vai trò quan trọng giúp cứu mẹ và bảo tồn tử cung.

Bài báo cáo về "Hỗ trợ sinh sản không kích thích buồng trứng" (Ảnh: Minh Nhật).

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều báo cáo có giá trị khoa học cao đã được trình bày như: "Sinh non: Quản lý vai trò của thuốc giảm co"; "Hỗ trợ sinh sản không kích thích buồng trứng"; Gánh nặng bệnh tật và phòng ngừa RSV ở trẻ sơ sinh: Góc nhìn từ thế giới và Việt Nam"...