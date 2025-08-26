Loại thực phẩm nhiều người thích làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường 20%

Mối liên hệ giữa khoai tây và bệnh tiểu đường

Có rất nhiều loại khoai tây bạn có thể ăn, nhưng có một cách chế biến rõ ràng lại có nhược điểm. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 205.000 người trong hơn 30 năm, xem xét kỹ lưỡng chế độ ăn uống của họ.

Họ phát hiện ra rằng ăn 3 phần khoai tây chiên mỗi tuần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 20%, nhưng các loại khoai tây khác, bao gồm khoai tây nướng và khoai tây nghiền, thì không.

Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra rằng việc thay thế bất kỳ loại khoai tây nào bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể làm giảm 4% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Theo nghiên cứu ăn 3 phần khoai tây chiên mỗi tuần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 20% (Ảnh: Stock.adobe).

Ngoài ra, theo The New York Post, việc thay thế khoai tây chiên bằng ngũ cốc nguyên hạt thậm chí giúp giảm 19% nguy cơ, trong khi ngay cả việc thay thế chúng bằng ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng cũng mang lại sự khác biệt tích cực.

"Thông điệp sức khỏe cộng đồng ở đây rất đơn giản và mạnh mẽ, những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta có thể có tác động quan trọng đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2", Giáo sư dịch tễ học và dinh dưỡng Walter Willett cho biết.

Theo đó, bạn hãy hạn chế khoai tây, đặc biệt là khoai tây chiên, và lựa chọn nguồn carbohydrate lành mạnh từ ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 trên toàn dân số.

Đây là nghiên cứu thứ hai trong năm qua xem xét mối quan hệ giữa khoai tây và bệnh tiểu đường. Nghiên cứu gần đây nhất, được thực hiện tại Úc, cho thấy những người ăn nhiều khoai tây nhất có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 9% so với những người ăn ít khoai tây nhất.

Và phát hiện của họ xác định rằng khoai tây luộc là lựa chọn tốt nhất.

“Khi chúng tôi tách riêng khoai tây luộc với khoai tây nghiền, khoai tây chiên, khoai tây luộc không còn liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn”, Tiến sĩ Nicola Bondonno từ Viện Nghiên cứu Đổi mới Dinh dưỡng và Sức khỏe thuộc Đại học Edith Cowan, đơn vị thực hiện nghiên cứu, cho biết.

Theo đó, chỉ có khoai tây chiên và khoai tây nghiền mới làm tăng nguy cơ, và khoai tây nghiền có thể là do chúng thường được làm bằng bơ, kem và các nguyên liệu tương tự.

Lợi ích sức khỏe của khoai tây

Việc lựa chọn các công thức nấu ăn từ khoai tây lành mạnh hơn dường như là chìa khóa, đặc biệt là vì khoai tây thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và axit phenolic, có thể giúp chống lại các bệnh như ung thư và bệnh tim.

Mặc dù tinh bột bị mang tiếng xấu, nhưng khoai tây có tinh bột kháng, giúp nuôi dưỡng các chất dinh dưỡng và lợi khuẩn đường ruột. Điều này rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát lượng đường trong máu.

Năm 2022, các nhà nghiên cứu Ba Lan phát hiện ra rằng glycoalkaloid - các hóa chất tự nhiên có trong khoai tây, ớt chuông và quả kỷ tử - có một số đặc tính chống ung thư.

Tiêu thụ khoai tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Pexels).

Theo Healthline, các loại khoai tây khác nhau cũng khác nhau về chỉ số đường huyết (GI), một thước đo về cách một loại thực phẩm nhất định ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Thực phẩm có GI từ 70 trở lên làm tăng nhanh lượng đường trong máu so với thực phẩm có GI trung bình 56-69 hoặc GI thấp từ 55 trở xuống.

Ví dụ, khoai tây đỏ luộc có GI là 89 trong khi khoai tây Russet nướng có GI là 111.

Những người bị tiểu đường hoặc các vấn đề về đường huyết khác có thể được hưởng lợi từ việc hạn chế thực phẩm có GI cao. Việc ăn khoai tây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn như thế nào phần lớn phụ thuộc vào loại khoai tây, khẩu phần ăn và phương pháp nấu.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thể dục thể thao, hạn chế các đồ ngọt, nước uống có ga, thức ăn nhanh... và duy trì khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm đường huyết để kịp thời phát hiện, quản lý bệnh đái tháo đường.