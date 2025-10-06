Loại rau được ví như "thuốc quý" của đàn ông

Trong thế giới rau củ phong phú, có một loại rau nổi bật không chỉ vì vị ngon mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng đặc biệt. Măng tây, từ lâu đã được nhiều người ưu ái gọi bằng những cái tên như “rau quý tộc” và đặc biệt là “thần dược của phái mạnh”.

Vì sao măng tây được mệnh danh là “viagra tự nhiên”?

Theo chuyên trang Health, măng tây chứa một hợp chất đặc biệt có tên protodioscin thuộc nhóm saponin được nghiên cứu là có khả năng tác động đến nồng độ testosterone, từ đó hỗ trợ chức năng sinh sản và tăng ham muốn tình dục ở nam giới.

Măng tây chứa một hợp chất đặc biệt có tên protodioscin thuộc nhóm saponin (Ảnh: Getty).

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, từ thế kỷ 19, người châu Âu đã coi măng tây như một loại thực phẩm kích thích sinh lý. National Geographic từng dẫn chứng rằng đây là loại rau thường được sử dụng để tăng cường sinh lực một cách tự nhiên.

Bên cạnh protodioscin, măng tây còn giàu vitamin A, C, E, kẽm, sắt và folate, những thành phần giúp chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng khỏi tác động của gốc tự do, đồng thời nâng cao khả năng sinh sản.

Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh măng tây không phải là thuốc đặc trị. Đây chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng, có thể góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý khi được sử dụng đều đặn trong khẩu phần ăn hợp lý.

Không chỉ tốt cho nam giới

Măng tây là loại rau dễ ăn, dễ chế biến, phù hợp với nhiều đối tượng như phụ nữ mang thai, người ăn kiêng, người cao tuổi hay trẻ em. Tuy nhiên, với người đang dùng thuốc chống đông máu, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên, vì măng tây chứa hàm lượng vitamin K khá cao.

Giá trị kinh tế cao, dễ trồng, nhu cầu thị trường lớn

So với các loại rau ngắn ngày, măng tây một lần trồng có thể thu hoạch liên tục trong nhiều năm. Hiện giá bán loại rau này dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng mỗi kg, tùy loại và mùa vụ.

Măng tây ưa khí hậu ấm, đất tơi xốp và thoát nước tốt. Người trồng thường mất từ 6 đến 8 tháng đầu để chăm cây trước khi bắt đầu thu hoạch lứa măng đầu tiên. Khi măng cao khoảng 25 đến 30cm, phần ngọn chưa nở bung là thời điểm thích hợp để thu hái.

Ở phương Tây, măng tây thường đi kèm với bò bít tết, cá hồi hoặc các món nướng.

Trong bữa cơm Việt, măng tây góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc như súp cua, măng tây xào tỏi, măng tây cuộn thịt bò. Dù chế biến theo cách nào, điểm chung của loại rau này là giữ được độ giòn và vị ngọt đặc trưng nếu không nấu quá lâu.

Một mẹo nhỏ của đầu bếp là chần măng tây nhanh trong nước sôi rồi ngâm vào nước đá để giữ được màu xanh và độ giòn. Với vài thao tác đơn giản, món măng tây hấp chấm xì dầu hay măng tây xào tỏi cũng đủ làm mới khẩu vị cho cả gia đình.

Gợi ý ba món ngon từ măng tây

Măng tây xào tỏi

Nguyên liệu: 200g măng tây tươi, 3-4 tép tỏi băm, dầu ăn, muối, hạt nêm, tiêu.

Rửa sạch măng tây, cắt khúc. Chần sơ măng trong nước sôi rồi ngâm nước đá. Phi tỏi thơm, cho măng vào xào nhanh tay, nêm nếm vừa ăn.

Măng tây cuộn thịt bò

Nguyên liệu: 200g thịt bò thái lát mỏng, 150g măng tây non, tỏi băm, nước tương, tiêu.

Ướp thịt bò với gia vị. Rửa sạch măng tây, cắt gốc. Cuộn măng với thịt bò rồi áp chảo đều các mặt đến khi chín tới.

Súp cua măng tây

Nguyên liệu: 100g măng tây non, 100g thịt cua, 1 quả trứng gà, bột năng, gia vị.

Nấu nước dùng gà, cho măng và cua vào đun sôi. Cho từ từ bột năng đã hòa nước. Cuối cùng, cho trứng vào tạo vân đẹp, nêm nếm và rắc thêm tiêu, ngò rí.