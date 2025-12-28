Loại củ dân dã được ví như “nhân sâm mùa đông”

Củ cải trắng là một loại rau có lượng calo rất thấp nhưng lại có hồ sơ dinh dưỡng ấn tượng.

Một củ dài 18cm, nặng 338g cung cấp 14g carbohydrate, 2g protein, 5g chất xơ. Nó cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm canxi, magie, kali và đồng. Tuy nhiên, nó có hàm lượng vitamin C và folate cao nhất.

Theo Healthline, vitamin C là một chất dinh dưỡng tan trong nước, rất quan trọng cho sức khỏe và cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm chức năng hệ miễn dịch và sự phát triển và sửa chữa mô.

Thêm vào đó, nó còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi tổn thương do oxy hóa. Vì thế, nó còn được gọi là “nhân sâm mùa đông”.

Củ cải trắng cũng rất giàu folate, một loại vitamin B tham gia vào sự phát triển tế bào, sản xuất hồng cầu và tổng hợp ADN.

Củ cải trắng được ví như "nhân sâm mùa đông" vì mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh: Kingsseeds).

Thực phẩm giàu folate đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai, vì chất dinh dưỡng này đóng vai trò không thể thiếu trong sự tăng trưởng và phát triển của em bé.

Lợi ích sức khỏe của củ cải

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe tiềm năng của củ cải trắng:

Giàu các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể

Củ cải trắng chứa nhiều hợp chất thực vật có thể cải thiện sức khỏe và bảo vệ chống lại một số bệnh.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất củ cải trắng chứa các chất chống oxy hóa polyphenol như axit ferulic và quercetin, cả hai đều có đặc tính chống viêm, chống ung thư và tăng cường miễn dịch.

Ngoài ra, các loại rau họ cải như củ cải trắng còn cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là glucosinolate, phân hủy tạo thành isothiocyanate. Nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật cho thấy các hợp chất này có thể cung cấp các đặc tính chống ung thư mạnh mẽ.

Thêm vào đó, các nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng ăn nhiều rau họ cải như củ cải có thể bảo vệ chống lại một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư đại tràng và phổi.

Có thể hỗ trợ giảm cân

Ăn các thực phẩm ít calo, giàu chất xơ như củ cải trắng có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh hoặc giảm cân nếu đó là mục tiêu của bạn.

Củ cải trắng được coi là một loại rau không chứa tinh bột, có nghĩa là nó rất ít carbohydrate. Nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn rau không chứa tinh bột có thể thúc đẩy cân nặng khỏe mạnh.

Ví dụ, một nghiên cứu trên 1.197 người cho thấy những người ăn nhiều rau không chứa tinh bột có ít mỡ cơ thể hơn và mức insulin thấp hơn, một loại hormone liên quan đến việc lưu trữ chất béo.

Hơn nữa, củ cải trắng rất giàu chất xơ, một chất dinh dưỡng có thể làm giảm cảm giác đói bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và tăng cảm giác no, từ đó có thể giúp thúc đẩy giảm cân.

Có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh mạn tính

Củ cải trắng là một loại rau rất bổ dưỡng, chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ, vitamin, khoáng chất và chất xơ, tất cả đều hoạt động cùng nhau để bảo vệ cơ thể bạn chống lại bệnh tật.

Mặc dù việc bổ sung thêm bất kỳ loại rau nào vào chế độ ăn uống đều có thể cải thiện sức khỏe, nhưng ăn các loại rau họ cải như củ cải trắng đặc biệt có thể bảo vệ chống lại nhiều loại bệnh.

Trên thực tế, việc tiêu thụ rau họ cải có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số loại ung thư, tiểu đường và các bệnh thoái hóa thần kinh. Ngoài ra, một số nghiên cứu dịch tễ học chỉ ra rằng ăn nhiều rau họ cải như củ cải trắng có thể giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Tất cả các bộ phận của cây củ cải trắng đều có thể ăn được, bao gồm cả phần lá xanh, có thể thêm vào các món xào và súp. Bạn cũng có thể thử giá đỗ củ cải trắng, thường được dùng trong các món salad và sushi trong ẩm thực châu Á.

Vị thuốc quý từ củ cải

Theo sách Hải Thượng: “Củ cải, vị ngọt, hơi đắng, không độc, tác dụng long đờm, tiêu thũng, phá ứ thông tê trừ bệnh lỵ”. Củ cải trắng có protein, canxi, photpho, sắt; vitamin B1, B2, PP, C… đều là dưỡng chất rất cần thiết với sức khỏe.

Sau đây là một số bài thuốc dược thiện từ củ cải theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM):

- Chữa chứng béo phì, thừa cân: Dùng bài “Củ cải kho cá chép, trôi”: củ cải, cá trôi hoặc cá chép, củ kiệu, hành, gừng, tiêu, đường, gia vị vừa đủ kho ăn. Bài thuốc này trị chứng béo phì mệt mỏi, bụng đầy, ăn kém, ho đàm, ngực sườn đầy tức.

- Chữa huyết áp tăng, âm hư hỏa vượng: Dùng bài “Củ cải kho đậu hũ”: củ cải, đậu hũ chiên vàng, nấm rơm, nước tương, tỏi, tiêu, gia vị vừa đủ kho ăn…; dùng tốt cho người âm hư, người gầy, đau đầu, chóng mặt, tăng huyết áp.

- Chữa ho đờm nhiều: Dùng bài “Củ cải nấu canh phổi heo”: củ cải, phổi heo, thịt heo, dầu ăn, hành, ngò, gia vị. Củ cải thái lát, phổi heo băm nhỏ xào thơm, cho nước gia vị, rau vừa đủ nấu canh ăn. Bài thuốc này trị các chứng ho khan, ho cảm, suyễn ho lâu ngày.

- Chữa tiêu chảy do thương thực: Dùng bài “Canh củ cải cà rốt”: củ cải, cà rốt, móng giò heo, hành ngò, gia vị hầm ăn. Nó giúp trị chứng bụng đầy, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, lỵ, viêm ruột…

- Chữa mỡ trong máu cao: Dùng bài “Củ cải luộc chấm kho quẹt”: củ cải, cà rốt đều cắt lát dọc, mắm, thịt ba chỉ, tôm, hành, tiêu, tỏi giã làm mắm gia vị vừa đủ luộc chín chấm mắm ăn. Bài thuốc này trị chứng tăng mỡ máu, mập phì, người nóng...