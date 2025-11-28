LiveSpo cùng hệ thống nhà thuốc thúc đẩy giải pháp giảm lạm dụng kháng sinh

Cùng ngày, LiveSpo khai trương Văn phòng đại diện tại TPHCM nhằm mở rộng sự hiện diện của LiveSpo trên phạm vi toàn quốc, tăng cường phối hợp với các nhà thuốc khu vực phía Nam và đồng hành, hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng, và hiệu quả.

LiveSpo Summit 2025 với chủ đề "Chung tay cùng nhà thuốc, Vì tương lai không kháng sinh" được tổ chức ngày 26/11 tại TPHCM (Ảnh: LiveSpo Pharma)

Tại sự kiện, các chuyên gia cập nhật dữ liệu thị trường, xu hướng sử dụng lợi khuẩn và sự thay đổi trong hành vi chăm sóc sức khỏe. Một trong những vấn đề được quan tâm là tình trạng sử dụng kháng sinh ở mức cao tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải kiểm soát việc dùng thuốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong giai đoạn 2020-2023, Việt Nam ghi nhận gần 270.000 ca tử vong liên quan đến đề kháng kháng sinh. Dữ liệu từ Chương trình Giám sát Kháng thuốc Toàn cầu SMART (IHMA) cũng cho thấy Việt Nam có tỷ lệ P. aeruginosa tiết carbapenemase 39,6% - cao nhất khu vực APAC.

Carbapenemase là enzyme phá hủy nhóm carbapenem - một trong những dòng kháng sinh mạnh nhất hiện nay, phản ánh hiệu lực điều trị các ca nhiễm khuẩn nặng đang bị thách thức nghiêm trọng. Tỷ lệ kháng thuốc duy trì ở mức cao còn xuất phát từ lạm dụng kháng sinh, bán thuốc không cần đơn và chỉ định chưa phù hợp trong điều trị.

“Tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam khiến các bệnh nhiễm trùng trở nên khó điều trị, gia tăng tỷ lệ tử vong và chi phí y tế”, TTƯT.TS.BS Lê Thị Tuyết Phượng cảnh báo tại sự kiện.

Đại diện nhà thuốc và chuyên gia cũng được cập nhật xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động; đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh và đề xuất giải pháp hạn chế lạm dụng; tiếp cận các hướng đi khoa học giúp tăng cường sức khỏe tự nhiên, qua đó giảm nhu cầu sử dụng kháng sinh trong nhiều trường hợp thường gặp.

Bàn về giải pháp, LiveSpo nhấn mạnh về sự phối hợp giữa doanh nghiệp, chuyên gia và hệ thống nhà thuốc có ý nghĩa quan trọng trong cung cấp thông tin chính xác cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn và hạn chế nguy cơ kháng thuốc.

“Nhà thuốc là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Việc cập nhật kiến thức và dữ liệu giúp tư vấn đúng, góp phần giảm phụ thuộc vào kháng sinh”, TS Nguyễn Hòa Anh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT LiveSpo, chia sẻ.

Đại diện nhà thuốc, chuyên gia và LiveSpo thực hiện cam kết hướng tới tương lai không kháng sinh (Ảnh: LiveSpo Pharma)

Doanh nghiệp này cũng chia sẻ, cách tiếp cận của đơn vị để giải quyết vấn đề này dựa trên việc cân bằng hệ vi sinh tại bảy cửa ngõ cơ thể với công nghệ bào tử lợi khuẩn dạng nước, được chứng minh về độ an toàn và hiệu quả thông qua các nghiên cứu lâm sàng công bố trên những tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Trong khuôn khổ của Summit, LiveSpo cũng giới thiệu các kết quả nghiên cứu lâm sàng mới nhất ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn dạng nước. Công bố mới nhất trên Communications Medicine (Nature Portfolio) cho thấy bào tử lợi khuẩn dạng xịt mũi LiveSpo NAVAX có khả năng hỗ trợ rút ngắn 1 ngày sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em.

LiveSpo Summit 2025 là dấu mốc thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà thuốc, hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc kháng sinh thông qua các giải pháp được khoa học chứng minh an toàn, hiệu quả và khuyến khích chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

LiveSpo là công ty công nghệ sinh học tiên phong tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển bào tử lợi khuẩn dạng nước - công nghệ giúp lợi khuẩn có độ bền cao, có hiệu quả rõ rệt và sống sót qua môi trường như acid dạ dày và phát huy hiệu quả tại cơ quan đích.

Sứ mệnh “Vì tương lai không kháng sinh” được triển khai qua các giải pháp ứng dụng trong tiêu hóa, hô hấp, da liễu và các cửa ngõ khác của cơ thể giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng cường hàng rào miễn dịch đầu tiên, bảo vệ cơ thể bởi các tác nhân (virus, vi khuẩn) tấn công cơ thể. Các sản phẩm được thử nghiệm lâm sàng độc lập, đăng ký tại ClinicalTrials.gov và nhiều nghiên cứu được bình duyệt, công bố trên Nature Portfolio.