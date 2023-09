Life-Space Probiotic: Thương hiệu men vi sinh Úc có mặt ở Việt Nam

Trong nhịp sống hiện đại, việc duy trì sức khỏe và cân bằng vi sinh vật trong đường ruột đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu. Men vi sinh với khả năng cung cấp vi khuẩn có lợi, là yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Trong số các thương hiệu men vi sinh trên thế giới, Life-Space đã khẳng định vị thế, là lựa chọn của người tiêu dùng tại Úc nhiều năm qua.

Life-Space mong muốn cùng các bạn khám phá thế giới vi sinh vật đa màu sắc và từ đó, cùng nhau xây dựng cuộc sống lành mạnh, vui khỏe hơn mỗi ngày

Life-Space Probiotic, thương hiệu men vi sinh từ Úc, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sinh học cao cấp dành cho người dân tại Úc. Từ quy trình pha trộn, đóng gói, kiểm tra chất lượng cho đến việc phân phối trên cả nước và trên toàn thế giới, Life-Space đã tạo ra một danh mục đa dạng.

Được xây dựng trên nền tảng chú trọng chất lượng và sự tận hưởng cuộc sống, thương hiệu Life-Space ghi dấu ấn trên thị trường men vi sinh.

Probiotic hỗ trợ miễn dịch của Life-Space, góp phần tăng cường sức khỏe miễn dịch hàng ngày cho mọi người.

Với mục tiêu góp phần đem đến sức khỏe và tiện lợi cho người tiêu dùng tại Việt Nam, Life-Space đã chính thức thành lập văn phòng đại diện tại đây vào ngày 9/9/2022. Người tiêu dùng Việt Nam có thể chọn sản phẩm Life-Space thông qua các điểm bán hàng mua life-space chính hãng. "Điều này đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, đồng thời giúp khách hàng nhận biết sản phẩm chính hãng thông qua tem phụ và tem chống hàng giả", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sản phẩm Life-space chính hãng có đầy đủ tem phụ tiếng Việt thuận tiện cho người tiêu dùng, tem chống hàng giả.

Với mục tiêu phát triển mạnh mẽ tại thị trường tiềm năng Việt Nam, Life-Space đã đặt ra kế hoạch phát triển trong năm 2023. "Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng hệ thống điểm bán hàng chính hãng để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm men vi sinh chất lượng và đáng tin cậy từ thương hiệu Life-Space. Chúng tôi hướng đến việc phủ sóng hơn 2.000 điểm bán sản phẩm chính hãng trên toàn quốc, hiện tại các sản phẩm của Life - Space đang có mặt tại các nhà thuốc trên cả nước và các chuỗi lớn uy tín như : Pharmacity, Con Cưng, AvaKids, Nhị Trưng… và nhiều nơi khác."

Mục tiêu của Life-space là phủ sóng 2.000 điểm bán tin cậy để tiếp cận tốt hơn đến người dùng Việt Nam.

Với slogan "Life-Space - Thương hiệu men vi sinh được tin dùng tại Úc" - đây là cam kết của Life-Space với khách hàng Việt Nam, mang đến những sản phẩm men vi sinh hàng đầu từ Úc, góp phần duy trì sức khỏe và cân bằng vi sinh vật trong đường ruột, mang đến trải nghiệm khác biệt và tận hưởng lợi ích của một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Immune Support Probiotic số 279/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/3/2023.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Bowel Biotic số 280/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/3/2023.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Shape B420 Probiotic số 281/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/3/2023.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Probiotic Powder For Children số 282/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/3/2023.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Life-Space Probiotic Powder For Baby số 283/2023/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 1/3/2023.

Các sản phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.