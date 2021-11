Liên tiếp xuất hiện F0, phong tỏa 8 khoa của bệnh viện lớn nhất Nghệ An

Dân trí Từ 30/10 tới 4/11, có 11 ca F0 được xác định liên quan Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu phong tỏa các khoa điều trị liên quan đến các F0 này.

Bắt đầu từ ngày 5/11, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An phong tỏa 8 khoa, trung tâm để thực hiện phòng, chống Covid-19 sau khi liên tiếp xuất hiện các ca mắc Covid-19 thông qua sàng lọc định kỳ tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, ngày 30/10 đến tối 4/11, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 nhân viên của bệnh viện, 9 trường hợp là bệnh nhân điều trị. Trong ngày 4/11, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với bệnh viện về công tác phòng, chống dịch.

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An phong tỏa các khoa, trung tâm điều trị từ tầng 4 đến tầng 7 của tòa nhà 7 tầng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lam).

"Chỉ trong cùng một ngày, trước diễn biến phức tạp và yếu tố dịch tễ của các ca F0 liên quan đến bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An quyết định thay đổi phương án phòng, chống dịch từ hạn chế tiếp nhận bệnh nhân trong 2 tuần sang phong tỏa 8 khoa, trung tâm của bệnh viện để chống dịch, trước mắt trong thời gian một tuần", ông Nguyễn Trung Thành - Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho hay.

Bắt đầu từ ngày 5/11, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An thực hiện phong tỏa 8 khoa, trung tâm từ tầng 4 đến tầng 7 của toàn nhà 7 tầng để phòng, chống dịch, gồm: Khoa Nội tiết, Nội cơ xương khớp, Y học cổ truyền, Nội tim mạch 2, Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Thần kinh, Phục hồi chức năng và một bộ phận của Trung tâm đột quỵ…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian này, các khoa, trung tâm bị phong tỏa chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, không giải quyết cho bệnh nhân ra viện. Mỗi khoa bố trí một "khu vực sạch" và thực hiện việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (người chỉ tay) chỉ đạo thực hiện phong tỏa các khoa, trung tâm điều trị liên quan đến F0 tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An (Ảnh: Trung Thành).

Các khoa từ tầng 3 trở xuống và hoạt động khám ngoại trú vẫn diễn ra bình thường, nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt, đúng quy định về phòng dịch Covid-19. Bệnh viện thực hiện thông báo các bệnh nhân được xuất viện (ngoài bệnh nhân đang điều trị tại các khoa phong tỏa) về địa phương để giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7.

Cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện, thực hiện "3 tại chỗ", hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đi lại và cần ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi công việc. Ngoài đảm bảo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt, ăn uống cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong khu vực phong tỏa; bố trí suất ăn, nước uống miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Sở Y tế Nghệ An quyết hỗ trợ 30 triệu đồng cho các bệnh nhân đến ngày ra viện nhưng chưa trở về nhà được vì nằm trong khu vực phong tỏa của bệnh viện.

"Trước mắt việc phong tỏa 8 khoa, trung tâm này thực hiện trong thời gian 7 ngày. Sau đó, tùy diễn biến của dịch có thể điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch và công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện", ông Nguyễn Trung Thành thông tin thêm.

Sáng 5/11, tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm 21 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên (2 ca), TP Vinh (một ca) và huyện Nghi Lộc (một ca). Đến nay địa phương này đã có 2.570 bệnh nhân Covid-19; 2.218 bệnh nhân được ra viện; 20 bệnh nhân tử vong, hiện còn 332 bệnh nhân đang điều trị.

Hoàng Lam