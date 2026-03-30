Thông tin trên được Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết trong ngày 30/3.

Trước đó, vào ngày 28/3, ông N.C.T. (50 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), được chuyển vào Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng sốt cao, đau bụng, đau lưng dữ dội, nôn ói, kèm sưng đau cẳng chân trái và tình trạng khó thở tăng dần.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, bệnh nhân có mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, bụng chướng, cẳng chân trái viêm đỏ và vô niệu.

Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng chân trái, suy thận cấp, hội chứng ly giải cơ vân, phù phổi cấp và theo dõi chấn thương bụng kín.

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: BV).

Các bác sĩ cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, cho bệnh nhân thở oxy dòng cao, bù dịch và sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, sau 2 giờ điều trị, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản thở máy, huyết áp phụ thuộc thuốc vận mạch liều cao, toan chuyển hóa nặng.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BSCKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ.

Đây là một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, lần đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp địa phương và sự hỗ trợ của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Song song đó, bệnh nhân cũng tiếp tục được tối ưu hồi sức, điều chỉnh toan kiềm và hỗ trợ hô hấp.

Sau một đêm, sức khỏe bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực, tỉnh táo, huyết áp dần ổn định, oxy máu cải thiện, tình trạng toan chuyển hóa được kiểm soát và bắt đầu có nước tiểu trở lại. Sau lọc máu, người đàn ông được chuyển đến một bệnh viện đa khoa để tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Người đàn ông là trường hợp đầu tiên được lọc máu liên tục ở Trung tâm Y tế Phú Quốc (Ảnh: BV).

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, thành công của ca bệnh trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chương trình hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ đơn vị cho cơ sở y tế tại Phú Quốc, trong khuôn khổ đề án phát triển y tế phục vụ APEC 2027.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 6 tháng triển khai, nhiều bác sĩ và điều dưỡng ở Phú Quốc đã được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở các lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, lọc máu liên tục, gây mê hồi sức, can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh…

Đồng thời, các ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng luân phiên hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, chấn thương và các trường hợp ngoại khoa phức tạp đã được xử trí kịp thời, góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ cho ngành y tế Phú Quốc.