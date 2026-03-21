Ngày 21/3, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (TPHCM) ra mắt hệ thống CT Incisive, đánh dấu bước tiến trong đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực chẩn đoán hình ảnh tại đơn vị.

Giảm đến 80% liều tia bức xạ, đánh giá chính xác các tổn thương

Hệ thống CT Incisive thế hệ mới được đưa vào vận hành nhằm hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện, đánh giá và theo dõi các tổn thương trên nhiều cơ quan.

Với tính năng theo dõi nốt mờ phổi thông minh, cũng như có thể tự động phân tích, đánh giá chức năng gan và tưới máu khối u, hệ thống CT Incisive được kỳ vọng là công cụ đắc lực trong tầm soát ung bướu và hô hấp.

Trong lĩnh vực cấp cứu, hệ thống giúp hỗ trợ đánh giá nhanh tình trạng tưới máu não trong các trường hợp đột quỵ, góp phần rút ngắn thời gian xử trí. CT Incisive được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Theo đó, công nghệ tái tạo hình ảnh thế hệ mới cho phép giảm đến 80% liều tia bức xạ khi tiến hành chụp CT, đồng thời cải thiện độ phân giải hình ảnh lên đến 68%, hỗ trợ phát hiện và đánh giá chính xác các tổn thương. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với những bệnh nhân cần chụp tầm soát định kỳ.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Bệnh viện Nam Sài Gòn quyết định chi hàng tỷ đồng để đầu tư hệ thống này.

Kế đến, hệ thống còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán tim mạch, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong các trường hợp nhịp tim cao. Các công cụ phân tích chuyên sâu cũng hỗ trợ đánh giá toàn diện nhiều cơ quan như tim, gan và phổi, phục vụ hiệu quả cho công tác chẩn đoán và theo dõi bệnh lý.

Hệ thống CT Incisive cho phép giảm đến 80% liều tia bức xạ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chẩn đoán

Giảm chi phí và tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh

Phát biểu tại sự kiện, bác sĩ Đinh Thị Phương Giang, Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, việc đưa vào vận hành hệ thống CT Incisive là một bước đi quan trọng trong chiến lược đầu tư công nghệ của đơn vị.

Hệ thống CT Scanner 128 lát cắt hiện đại này cho phép khảo sát nhanh, hình ảnh rõ nét, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, chấn thương và các bệnh lý nội tạng.

"Hệ thống có thể khảo sát mạch vành không xâm lấn, giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch mà không cần can thiệp, đồng thời hỗ trợ thực hiện nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại khác. Điều này giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, giảm chi phí và tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Mỗi ngày, hệ thống có khả năng phục vụ số lượng lớn bệnh nhân, góp phần giảm tải cho bệnh viện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Việc đưa vào vận hành thiết bị hiện đại này cũng giúp chúng tôi từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới xây dựng đơn vị y tế chuyên sâu, trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân khi đến khám và điều trị", bác sĩ Giang nói.

Trước đó, bệnh viện đưa vào hoạt động hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) thế hệ mới, hướng đến cung cấp giải pháp tầm soát và chẩn đoán toàn diện cho người bệnh.