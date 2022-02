Lại phát hiện sản phẩm "thổi phồng" phòng ngừa, điều trị hậu Covid-19

Trên vỏ hộp Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kmuravir® có ghi số tự công bố sản phẩm: 018/2021/CB-KMURA nhưng không ghi tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất; không ghi tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Tuy nhiên phần công dụng ghi: "Phòng ngừa các vấn đề về hô hấp do vi khuẩn, virus như viêm đường hô hấp cấp. Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, hỗ trợ lấy lại vị giác".

Cục An toàn thực phẩm khẳng định thông tin ghi trên hộp sản phẩm như nêu trên là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hơn nữa, phần nội dung ghi công dụng sản phẩm như thuốc chữa bệnh, vi phạm khoản 15 Điều 6 của Luật Dược.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký bản công bố sản phẩm với Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên sản phẩm này lại thực hiện tự công bố sản phẩm là sai quy định. Mặt khác, trên hộp sản phẩm có đóng dấu ghi dòng chữ "NOT FOR SALE" - có nghĩa "Không được bán" nhưng lại bán cho người tiêu dùng. Như vậy, việc không đăng ký, việc ghi nhãn, ghi công dụng, bán sản phẩm như đã nêu trên là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và dịch cúm mùa với số bệnh nhân về đường hô hấp gia tăng, lợi dụng tình hình dịch bệnh, một số tổ chức, cá nhân đã tung ra thị trường các sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm K6K2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kmuravir® nêu trên. Cần mua các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và ghi nhớ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ mang tính hỗ trợ, không phải thuốc điều trị.

Dưới đây là hình ảnh sản phẩm:

Người tiêu dùng trước khi mua nên đọc kỹ nhãn sản phẩm, trên nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn ghi dòng chữ: "Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; xem rõ về thành phần, tác dụng của sản phẩm để sử dụng cho phù hợp và bảo đảm sức khỏe.