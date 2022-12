Khối u hai bên to như 2 quả bưởi khiến cụ ông khó ăn uống

Ông Mạnh (78 tuổi, Long Biên) phát hiện khối u ở tuyến giáp cách đây 15 năm, tuy nhiên không điều trị do khối u lành tính. Khoảng 4 năm trở lại đây, khối u to dần gây khó khăn trong sinh hoạt.

Gần đây, ông được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng khó thở độ một, giọng khàn, hạn chế quay cổ, ăn uống khó. Kết quả siêu âm và chụp CT phát hiện hai thùy có kích thước rất lớn, có nhiều khối tỷ trọng hỗn hợp, một vài khối trong có vôi hóa.

Khối u tuyến giáp lớn khiến bệnh nhân khó thở, ăn uống khó, hạn chế quay cổ (Ảnh: N.M).

Các khối u này phát triển lan rộng ra xung quanh gây chèn ép dây thanh và các cấu trúc lân cận, phát triển sâu xuống trung thất, vượt qua đường nối giữa hai khớp ức đòn. Khối u lớn nhất ở thùy phải có kích thước 6,7x3,1cm còn ở thùy trái là 8,3x5,8cm.

Bệnh nhân được chẩn đoán có u nang lành tính ở tuyến giáp rất lớn, chèn ép đường thở, mạch máu, chỉ định phẫu thuật bắt buộc. Sau hơn một giờ, khối u bóc ra chia thành hai phần, đều có kích thước gần bằng quả bưởi, nặng gần 1kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, dự kiến sẽ ra viện sau 5-7 ngày.

"Khối u quá to làm biến dạng toàn bộ vùng cổ và toàn bộ mốc giải phẫu. Khó nhất với các bác sĩ là khi mổ ở thùy bên trái, khối u đã đẩy toàn bộ khí quản lệch khỏi vị trí ban đầu. Ngoài ra, dù đã chuẩn bị kỹ các phương tiện đặt nội khí quản, nhưng kíp gây mê cũng phải đặt ống lần thứ 4 mới thành công do khối u quá to, chèn ép đường thở", BSCKII Cung Đình Hoàn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.

Theo bác sĩ Hoàn, khối u tuyến giáp rất dễ phát triển lớn, gây ảnh hưởng thẩm mỹ và cuộc sống của người bệnh nếu không được điều trị kịp thời. Theo chỉ định, những trường hợp khối u tuyến giáp có đa nhân, kích thước lớn, nghi ngờ ung thư nên được phẫu thuật.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên kiểm tra định kỳ 3-6 tháng, chọc hút tế bào để phát hiện sớm nếu bệnh tiến triển thành ung thư.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.