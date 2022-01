Khoảnh khắc đầu tiên mẹ nhìn rõ mặt con khi siêu âm 4D

Mang thai và sinh con là một thiên chức của người phụ nữ. Ngay từ khi "cấn bầu", mẹ và thai nhi đã có sự liên kết đặc biệt. Lúc cơ thể mẹ dần thay đổi cũng là lúc con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Lần đầu làm mẹ, hẳn mẹ sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc chẳng thể nào quên. Siêu âm thai 4D vào tuần thai thứ 22 cũng được xem là lần đầu tiên nhìn rõ mặt con bé bỏng của mẹ. Khoảnh khắc đó thật sự rất đáng nhớ.

Lần đầu tiên biết đến con, con mới chỉ là một hạt đậu bé xíu bên trong bụng.

Dù bạn đã từng nhìn ảnh siêu âm 4D của bạn bè, người thân, nhưng giây phút được nhìn con của chính mình rõ ràng trên màn hình của chiếc máy siêu âm thì bất cứ người mẹ nào cũng có một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước màn hình là một em bé với những đường nét trên gương mặt rất rõ ràng, cái mũi cao, đôi môi cong, đôi khung xương mày cong cong… Một cảm giác vừa thân thuộc, lại có đôi chút lạ lẫm.

Cùng với tiếng tim thai, hình ảnh con trên chiếc màn hình máy siêu âm khiến mẹ bất giác cười rất lâu.

Ngoài ảnh chụp siêu âm, các bác sĩ sẽ đưa thêm cho mẹ đoạn video ghi lại hình ảnh của bé lúc siêu âm để lưu giữ. Theo thời gian lớn dần của các tuần tuổi thai, hình dáng em bé trong bụng ngày càng rõ nét hơn, đem lại cho các bà mẹ những cảm giác chân thực hơn về em bé của mình.

Ngắm nghía con trên màn hình, các bà mẹ bắt đầu nhận ra đôi môi cong của con hệt mẹ, chiếc mũi cao kia là của bố…

Người ta thường nói, mỗi đứa trẻ đến với thế giới này đều là những thiên thần được gửi đến như một món quà của tạo hóa dành cho con người. Điều đó quả thật không sai! Cùng với tiếng tim thai đều đều vang lên từ loa của máy siêu âm, những lần "cử động" mỗi ngày của con trong bụng mẹ, những "phản ứng" của con khi nghe tiếng bố mẹ hát, trò chuyện, nghe tiếng nhạc từ chiếc tai nghe mẹ hay áp vào bụng và lần gặp con trên hình ảnh siêu âm 4D càng nhen lên tình cảm thiêng liêng, sự gắn kết đặc biệt, tình mẫu tử của bố mẹ với con mình.

Nhìn thấy rõ đường nét gương mặt con và nghe bác sĩ thông báo con phát triển rất tốt làm bố mẹ an tâm hẳn. Việc của bé là khỏe mạnh chờ ngày chào đời, còn lại, để bố mẹ lo tất nhé!

Là một bác sĩ giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, BS Hồ Văn Thu - Trưởng khoa Sản Bệnh viện Việt Pháp cho biết, "trong suốt thai kỳ mẹ bầu có 3 mốc siêu âm 4D quan trọng (12w, 22w và 32w) để hỗ trợ chẩn đoán dị tật thai nhi nếu có như hở hàm ếch, dị tật ống thần kinh, bộ phận sinh dục… nhằm đưa ra những lời tư vấn kịp thời và phù hợp". BS Thu cũng mách mẹ nên uống nhiều nước trước khi siêu âm 4D để hình ảnh siêu âm được rõ hơn bởi có nhìn được mặt em bé hay không phụ thuộc vào tư thế của thai nhi và lượng nước ối của mẹ. Trong trường hợp không nhìn được mặt bé khi siêu âm, mẹ có thể đi lại nhẹ nhàng để bé xoay tư thế, dễ quan sát hơn.

Trong suốt thai kỳ, mốc thời gian nào với mẹ cũng đều đáng nhớ. Và khoảnh khắc mẹ nhìn rõ đường nét trên gương mặt con khi siêu âm 4D cũng chính là một trong những khoảnh khắc mà mẹ không thể nào quên được. Dù biết sẽ con sẽ còn nhiều thay đổi khi lớn dần lên, nhưng nhờ những hình ảnh siêu âm ấy, mẹ bắt đầu mường tượng rõ nét hơn về thiên thần của mẹ và biết ơn công nghệ 4D đó đã giúp mẹ "gặp" con trước khi mẹ được ôm con trong vòng tay mình.

Nhằm nâng niu những khoảnh khắc đầu tiên một thiên thần xuất hiện trong gia đình, 200 phần quà The First Moment Special Box bao gồm 1 Gift voucher gói khám kiểm tra sức khỏe sau sinh, 1 The First Moment Cards, 1 thẻ đồ uống không cồn Sparkling Ruby, 1 Gấu bông và 1 vòng tay PNJ cho bé sẽ được trao tặng cho 200 mẹ bầu đăng ký sinh từ nay đến 18/1/2022 tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội (HFH). Tìm hiểu ngay tại https://thaisanquocte.hfh.com.vn/the-first-moment để ghi lại những dấu ấn đặc biệt trong khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ này cùng những phần quà giá trị.