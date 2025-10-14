Khoai Lang Thang: Về miền Tây, khám phá nguyên liệu đặc biệt từ đồng lúa trù phú

Dầu gạo lứt - từ tinh hoa của hạt gạo lứt đến nguyên liệu nấu nướng tốt cho tim

Nếu người Nhật tự hào giới thiệu với thế giới trà xanh matcha, người Hàn Quốc giữ gìn văn hoá kim chi, vùng Địa Trung Hải nổi tiếng với dầu olive… thì Việt Nam lại hãnh diện vì những cánh đồng lúa bạt ngàn, cho ra đời những sản phẩm chất lượng.

Và một trong những sản phẩm tinh hoa từ cánh đồng được Khoai Lang Thang giới thiệu trong video gần nhất chính là dầu gạo lứt - loại dầu được trích ly từ lớp màng cám mỏng manh bao quanh hạt gạo lứt.

Với chàng travel vlogger đã từng rong ruổi qua nhiều nền văn hoá, dầu gạo lứt không chỉ là sản phẩm tốt sức khoẻ, tận dụng hiệu quả tài nguyên bản địa, mà còn là minh chứng Việt Nam đã làm chủ công nghệ hiện đại để nâng tầm giá trị những cánh đồng lúa trù phú của quê hương.

Cũng từ góc nhìn đó, trong lần trở về miền Tây, giữa cánh đồng lúa vàng óng, Khoai Lang Thang không chỉ giới thiệu món bánh giá quen thuộc mà còn kể về dầu gạo lứt với những giá trị anh tâm đắc.

Chàng vlogger giới thiệu dầu gạo lứt được sản xuất tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Anh chia sẻ: “Loại dầu này được trích ly từ lớp màng cám gạo lứt mỏng manh - nơi chứa nhiều dưỡng chất quý giá của hạt gạo lứt, đặc biệt giàu dưỡng chất Gamma Oryzanol và Phytosterol tốt cho sức khỏe tim mạch nên được người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển ưa chuộng, có giá thành cao”.

Clip nhanh chóng được quan tâm thu về hơn 3,1 triệu view (lượt xem), 79.000 lượt tương tác chỉ sau 24h đăng tải; trong đó có cả những ý kiến đóng góp thêm thông tin nhận định về giá trị, giá cả của dầu gạo lứt trên thế giới.

Chẳng hạn ý kiến từ tài khoản Phú Ngô: “Ở Nhật người ta chuộng dầu gạo lứt đến mức gọi là “dầu ăn của trái tim”. Kỹ lưỡng trong từng lựa chọn bảo sao dân họ tuổi thọ cao nhất thế giới”.

Hay tài khoản Nguyễn Triết cho biết, trên trang Walmart, giá dầu gạo lứt tại Mỹ dao động khoảng 19 USD/chai 500ml (tương đương gần 500.000 đồng). Trong khi đó, khi tham khảo trang Rakuten của Nhật Bản, mức giá cũng vào khoảng 1.200 Yên/chai 1,3l (xấp xỉ 210.000 đồng).

Dầu gạo lứt được bán với giá thành cao hơn gấp nhiều lần ở các nước khác (Ảnh chụp màn hình).

Thực tế, nhờ thành phần axit béo cân bằng và giàu dưỡng chất quý, dầu gạo lứt cũng được Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa vào những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh, tốt cho tim. Theo các tài liệu khoa học đã được công bố, dầu gạo lứt chứa hàm lượng đáng kể dưỡng chất Gamma Oryzanol vốn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Gamma Oryzanol có tác dụng làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong thành mạch, vốn được xem là một trong những tác nhân thầm lặng gây ra nguy cơ tai biến, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch.

Khoai Lang Thang giới thiệu đặc sản từ gạo của miền Tây trù phú.

Quy trình sản xuất kỳ công đằng sau những giọt dầu gạo lứt nguyên chất

Yêu cầu tiên quyết trong quy trình sản xuất dầu gạo lứt là lớp màng gạo lứt cần được xử lý và trích ly ngay sau khi tách khỏi hạt gạo nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng dinh dưỡng. Điều này có nghĩa việc sản xuất thành công dầu gạo lứt phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn nguyên liệu và thời gian cung ứng. Vì vậy, lợi thế của Việt Nam là sở hữu những vùng nguyên liệu dồi dào thay vì phải nhập khẩu nguyên liệu.

Ngoài ra, để sản xuất được dầu gạo lứt đòi hỏi một hệ thống công nghệ trích ly hiện đại mà không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ năng lực đáp ứng. Chi phí xây dựng một cơ sở trích ly dầu gạo lứt tương đối cao, là rào cản lớn đối với nhiều doanh nghiệp, ngay cả ở những quốc gia phát triển như Mỹ.

Để có được chai dầu gạo lứt Simply nguyên chất mà Khoai Lang Thang cầm trong clip, đại diện nhãn hàng chia sẻ lớp màng cám gạo phải trải qua quy trình trích ly và tinh chế 7 bước phức tạp để loại bỏ tạp chất.

Để có được dầu gạo lứt Simply nguyên chất, lớp màng cám gạo phải trải qua quy trình trích ly và tinh chế 7 bước phức tạp để loại bỏ hoàn toàn tạp chất (Ảnh: Simply).

Chất lượng của dầu gạo lứt Simply không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được bảo chứng bằng các chứng nhận an toàn thực phẩm hàng đầu thế giới như FSSC 22000. Nhờ đó, sản phẩm đã chinh phục thành công cả những thị trường khó tính như Úc, New Zealand và Đài Loan (Trung Quốc).

Với video mới này, Khoai Lang Thang không chỉ mang đến vẻ đẹp của tinh hoa đồng lúa Việt mà còn giới thiệu một nguyên liệu nấu ăn tốt cho sức khỏe tim mạch cần được mọi người biết đến nhiều hơn.