Khi thể thao trở thành phong cách sống, nhiều người chọn sự bền bỉ để đồng hành

Luyện tập khỏe tinh thần: Xu hướng mới của giới trẻ

Trong một khảo sát được thực hiện bởi ASICS về thói quen tập thể dục của 1.000 người Úc, hơn 40% người được hỏi cho biết kể từ năm 2019, họ tập thể dục để cải thiện sức khỏe tinh thần, 23% mong muốn cải thiện mức độ thể lực, 18% muốn cải thiện sức khỏe thể chất.

Sức khỏe tâm thần theo định nghĩa của WHO là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân. Sức khỏe tâm thần không chỉ là trạng thái không có rối loạn tâm thần, mà còn bao gồm khả năng suy nghĩ, học hỏi và hiểu được cảm xúc của một người và phản ứng của người khác. Sức khỏe tâm thần là trạng thái cân bằng, cả bên trong cơ thể và với môi trường.

Tập luyện đều đặn để cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh (Ảnh: Pinterest).

Các yếu tố thể chất, tâm lý, xã hội, văn hóa, tinh thần và các yếu tố liên quan khác đều tham gia vào việc tạo ra sự cân bằng trong sức khỏe tâm thần. Trong đó, mối liên hệ giữ sức khỏe tâm thần và thể chất là không thể tách rời.

Theo đó, thể thao không chỉ đơn thuần là công cụ làm đẹp vóc dáng mà đã trở thành lựa chọn vì sức khỏe bền vững. Đây cũng là phong cách sống hiện đại - nơi người trẻ rèn luyện sức bền, kỷ luật, bản lĩnh và khẳng định lối sống khỏe mạnh, tích cực.

Doppelherz từ Đức - Giải pháp bền bỉ từ bên trong

Doppelherz là thương hiệu lâu đời thuộc tập đoàn Queisser Pharma - một trong những hãng dược phẩm hàng đầu tại Đức và châu Âu với lịch sử hơn 100 năm phát triển.

Theo thống kê của Nielsen tại Đức, Doppelherz chiếm thị phần hàng đầu trong nhiều năm liên tục về nhóm vitamin và khoáng chất. Trong số 10 sản phẩm bán chạy tại Đức có 4 sản phẩm của Doppelherz.

Các sản phẩm của Doppelherz tập trung vào giải pháp bền bỉ từ bên trong, phục hồi và tăng cường sức khỏe bền vững thay vì chỉ mang lại hiệu quả tức thời và ngắn hạn. Được sản xuất trên nguyên tắc sử dụng các thành phần tự nhiên, các sản phẩm Doppelherz phát triển trên nhu cầu thực tế của người dùng và được nghiên cứu lâm sàng kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường.

Bộ 3 sản phẩm A-Z Depot, A-Z Fizz, Mg Ca D3 của Doppeleherz (Ảnh: Doppelherz).

A-Z Depot chứa 25 vitamin và khoáng chất thiết yếu hỗ trợ cơ thể tăng cường sức đề kháng (Ảnh: Doppelherz).

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ A-Z Depot bổ sung 25 vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. A-Z Depot ứng dụng công nghệ phóng thích chậm giúp giải phóng vitamin và khoáng chất từ từ trong nhiều giờ, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Không chứa đường, an toàn cho người ăn kiêng hoặc người rối loạn đường huyết, viên sủi A-Z Fizz chứa 21 vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, B-Complex, A, D3, E, Zn, Mg, Ca, Iốt, Sắt, Axit Folic, Biotin giúp tăng sức đề kháng, bổ sung năng lượng và bù vi chất nhanh chóng. A-Z Fizz còn bổ sung Selen Crom, Molybden, I-ot giúp tăng sức bền cơ bắp, đào thải độc tố và duy trì năng lượng cho cả ngày.

Để giúp xương chắc, cơ khỏe và duy trì vận động linh hoạt mỗi ngày, Mg Ca D3 là một sản phẩm được nhiều dân chơi thể thao ưa chuộng. Với tỷ lệ Canxi- Maige ở mức cân bằng lý tưởng giúp người dùng hấp thu Canxi tốt hơn, giảm nguy cơ co cơ, táo bón, cân bằng dẫn truyền thần kinh và ổn định tim mạch.

Hàm lượng vitamin D3 và Canxi vừa đủ, không quá cao, vừa giúp hấp thu Canxi dễ dàng lại không lãng phí, tránh ứ đọng canxi gây sỏi thận. Sản phẩm giúp giãn cơ, giảm mệt mỏi sau vận động, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đau nhức cơ - xương, tê tay chân, giảm chuột rút, giảm mệt mỏi do thiếu hụt vi chất.

Cân bằng là yếu tố cần thiết để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần (Ảnh: Pinterest).

Vận động để khỏe thân - tâm - trí. Nhưng để vận động tốt điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Mỗi người cần chú ý chế độ ăn cân bằng, bên cạnh đó, cũng có thể bổ sung các thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ các thương hiệu uy tín.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe A-Z Depot có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1802/2020/XNQC-ATTP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏeMagnesium + Calcium+D3 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 4124/2020/XNQC-ATTP

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe A-Z Fizz có giấy xác nhận nội dung quảng cáo 2891/2020/XNQC-ATTP

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.