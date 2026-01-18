Khen thưởng 2 nữ hộ sinh giúp sản phụ sinh non trên tàu hỏa

Ngày 17/1, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã quyết định tặng giấy khen 2 nữ hộ sinh có thành tích xuất sắc, xử trí cấp cứu kịp thời giúp sản phụ sinh non trong tình huống nguy cấp trên tàu hỏa đang di chuyển.

Tối 10/1, trên tàu SE4 di chuyển hướng Nghệ An - Hà Nội, hành khách Lê Thị T.N. (34 tuổi) bất ngờ chuyển dạ khi thai mới 34 tuần tuổi. Cơn chuyển dạ của sản phụ đến quá nhanh và dồn dập.

2 nữ hộ sinh và nhân viên đường sắt đỡ đẻ thành công sản phụ sinh non ở tuần thai thứ 34 (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Nhân viên tàu có mặt hỗ trợ chị T.N. nhưng sản phụ sinh non, đối mặt với nhiều nguy cơ trong quá trình sinh nở. Trưởng tàu đã phát loa thông báo, tìm kiếm giúp đỡ từ hành khách.

Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Hồng Hoa (hộ sinh Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) đang trên đường ra Nam Định tham gia cuộc thi tay nghề của ngành y tế, đã có mặt để hỗ trợ sản phụ.

Em bé sinh non được tiếp xúc da kề da với mẹ khi bất ngờ chào đời trên tàu hỏa (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Trong điều kiện chật hẹp, rung lắc và thiếu trang thiết bị y tế chuyên dụng, 2 nữ điều dưỡng cùng với sự phối hợp của nhân viên ngành đường sắt đã giúp thành công sản phụ T.N. sinh con. Một bé trai chào đời ở tuần thứ 34 an toàn, khỏe mạnh, nặng hơn 2,5kg.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Hồng Hoa tiếp tục chăm sóc, theo dõi mẹ con sản phụ và bàn giao cho nhân viên y tế địa phương khi tàu dừng ở ga Cầu Giát (Nghệ An).