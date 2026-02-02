Kết quả rà soát thông tin một xã có 150 bệnh nhân tâm thần

Ngày 2/2, ông Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, cho biết đơn vị đã có báo cáo kết quả công tác quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng liên quan thông tin một xã có 150 bệnh nhân tâm thần.

Theo báo cáo, xã Xuân Lâm (Nghệ An) có 193 bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, tất cả đều có sổ điều trị ngoại trú, được 6 trạm y tế quản lý. Trong đó có 134 bệnh nhân tâm thần và 59 bệnh nhân động kinh.

Đoàn công tác Bệnh viện Tâm thần Nghệ An làm việc với các đơn vị liên quan về hồ sơ quản lý bệnh nhân tâm thần điều trị tại cộng đồng ở xã Xuân Lâm (Ảnh: G.Nam).

Xã Xuân Lâm hiện có 40.454 người dân, số bệnh nhân tâm thần đang được quản lý tại cộng đồng chiếm tỷ lệ 0,47%, phù hợp với các nghiên cứu, số liệu thống kê của ngành chuyên môn.

Cụ thể, theo nghiên cứu, thống kê trên thế giới, tỷ lệ tâm thần phân liệt 0,3-0,5%, tỷ lệ động kinh 0,6-1,0%/tổng số dân cư. Theo báo cáo của Bộ Y tế và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tỷ lệ tâm thần phân liệt tại Việt Nam là 0,47%, tỷ lệ động kinh là 0,5-0,7%.

Qua rà soát hồ sơ bệnh nhân tâm thần quản lý tại cộng đồng tại xã Xuân Lâm cho thấy có 1 bệnh nhân đã qua đời, 161 bệnh nhân nhận thuốc đầy đủ và 31 bệnh nhân nhận thuốc không đầy đủ.

Báo cáo của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cũng chỉ rõ, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và quy luật diễn tiến bệnh, khoảng 30% bệnh nhân tâm thần phân liệt nếu uống thuốc đầy đủ sẽ phục hồi chức năng xã hội và đi làm được. Đối với bệnh động kinh giữa các cơn co giật, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo và lao động như người khỏe mạnh.

Quy trình khám, điều trị, cấp sổ theo dõi bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện từ năm 1998. Quy trình khám, sàng lọc, lập hồ sơ bệnh án, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần hay quản lý, cấp sổ điều trị ngoại trú được thực hiện theo các quy định.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 10.515 bệnh nhân tâm thần đang được quản lý tại cộng đồng (7.495 bệnh nhân tâm thần và 3.020 bệnh nhân động kinh).

Trước đó, thông tin phản ánh tại xã Xuân Lâm ghi nhận khoảng 150 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh, tuy nhiên nhiều người trong số đó vẫn sinh hoạt, lao động bình thường. Có trường hợp sau khi được xác định mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp hằng tháng đã xin trả chế độ.

Điều này đã dấy lên nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong giám định và quản lý hồ sơ bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú. Thông tin cũng dẫn chứng những người mắc bệnh tâm thần kể trên được một phụ nữ từng công tác tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An “hỗ trợ” làm hồ sơ.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, ngày 26/1, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã lập đoàn công tác, phân công bác sĩ Trần Thị Tuyết, Phó Giám đốc Bệnh viện, làm trưởng đoàn phối hợp làm việc trực tiếp với Trung tâm Y tế Thanh Chương và UBND xã Xuân Lâm làm rõ thông tin trên.