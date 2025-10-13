IVF Hồng Ngọc miễn phí khám hiếm muộn tìm rõ nguyên nhân

Cơ hội thăm khám miễn phí toàn diện

Trong khuôn khổ chương trình, các cặp vợ chồng sẽ được hưởng gói dịch vụ thăm khám miễn phí, trị giá lên tới 7 triệu đồng. Gói khám bao gồm tư vấn trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn, xét nghiệm dự trữ buồng trứng (AMH), phân tích tinh dịch đồ, siêu âm đánh giá tử cung, buồng trứng, siêu âm vòi trứng bằng gel cản âm, cùng nhiều hạng mục cận lâm sàng khác.

Đây là những bước đầu tiên nhưng quan trọng, giúp bác sĩ đánh giá toàn diện về khả năng sinh sản của hai vợ chồng, từ đó xác định chính xác nguyên nhân hiếm muộn.

Chương trình khám miễn phí giúp nhiều cặp vợ chồng mong con giảm gánh nặng chi phí (Ảnh: BVCC).

Với những cặp đôi đã chờ đợi con nhiều năm, việc được kiểm tra toàn diện từ hai phía sẽ rút ngắn đáng kể thời gian tìm ra nguyên nhân, vừa tiết kiệm chi phí, lại tránh được tình trạng điều trị theo phỏng đoán hoặc bỏ sót yếu tố tiềm ẩn.

Bác sĩ tận tâm, tìm nguyên nhân đến cùng

Điểm khác biệt lớn nhất của trung tâm IVF Hồng Ngọc không chỉ nằm ở hệ thống cơ sở vật chất hiện đại mà còn ở triết lý điều trị: đặt bệnh nhân làm trung tâm. Đội ngũ bác sĩ tại trung tâm nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân hiếm muộn, khi hiểu rõ “nút thắt”, hành trình điều trị có thể đạt hiệu quả tối đa.

Bác sĩ Thùy Dương đang thăm khám miễn phí cho vợ chồng hiếm muộn (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Phạm Thị Thuỳ Dương - Giám đốc trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh chia sẻ: “Trong điều trị hiếm muộn, việc tìm ra nguyên nhân chính xác ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định. Đây là yếu tố quyết định, giúp bệnh nhân tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tỷ lệ thành công ngay từ những lần điều trị đầu tiên. Mỗi trường hợp đều có đặc thù riêng, vì vậy chúng tôi luôn dành nhiều thời gian phân tích, để đưa ra phác đồ cá thể hóa phù hợp nhất cho từng bệnh nhân”.

Sau quá trình thăm khám và chẩn đoán, bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn những phương pháp điều trị phù hợp nhất. Đối với nhiều cặp vợ chồng, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) có thể là lựa chọn tối ưu khi trứng và tinh trùng đều đảm bảo chất lượng. Với những trường hợp phức tạp hơn, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trở thành giải pháp hiện đại với tỷ lệ thành công cao.

IVF Hồng Ngọc Yên Ninh triển khai nhiều liệu trình IVF như gói Mini IVF từ 30 triệu đồng, IVF Standard trọn gói 60 triệu, IVF thường quy 80-100 triệu đồng…, được thiết kế riêng theo độ tuổi, tình trạng sức khỏe và nhu cầu của từng gia đình. Điều này giúp bệnh nhân vừa có phác đồ khoa học, vừa đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả.

Vợ chồng chị Phạm Thị Huyền chụp ảnh kỷ niệm cùng bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương sau khi sinh con đầu lòng nhờ IVF (Ảnh: BVCC).

Chị Phạm Thị Huyền (Hải Phòng), bệnh nhân đã điều trị thành công tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã đi khám ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân rõ ràng. Đến với IVF Hồng Ngọc, sau khi được thăm khám và tư vấn, chúng tôi mới biết chính xác vấn đề của mình. Nhờ đó, bác sĩ đưa ra phác đồ IVF phù hợp và hiện tại chúng tôi đã chào đón con đầu lòng. Đó là hạnh phúc mà trước đây chúng tôi từng nghĩ rất xa vời”.

Mang đến hành trình vững chắc cho các gia đình hiếm muộn

Không chỉ đơn thuần là chương trình ưu đãi, gói khám miễn phí trị giá lên tới 7 triệu đồng tại IVF Hồng Ngọc còn là lời cam kết đồng hành từ đội ngũ bác sĩ: tận tâm, chuyên sâu và nỗ lực mang đến cơ hội làm cha mẹ cho những cặp vợ chồng khao khát con cái.

Số lượng suất khám ưu đãi có hạn. Đây là cơ hội để các gia đình đang mong con tiếp cận dịch vụ chuyên sâu tại một trong những trung tâm IVF uy tín khu vực phía Bắc.