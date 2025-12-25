Hướng điều trị mới cho bệnh nhân động kinh kháng trị tại Vinmec Central Park

20 năm động kinh kháng trị và lựa chọn điều trị mang tính bước ngoặt

Động kinh kháng trị đa ổ từng là thách thức lớn khiến nhiều bệnh nhân phải sống chung với các cơn co giật suốt cả đời.

Trong suốt nhiều năm, Phùng Trung Kiên (27 tuổi, TPHCM) phải chịu đựng những cơn co giật kéo dài và bất ngờ. Mỗi lần cơn động kinh xảy ra, anh không chỉ đối mặt với sự mệt mỏi và đau đớn, mà còn liên tục gặp phải các biến chứng nguy hiểm như chấn thương do ngã, suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và mất dần khả năng tự chủ trong cuộc sống.

Gia đình đã đưa anh đi điều trị ở rất nhiều nơi, từ Đông y đến Tây y, thay đổi thuốc liên tục. Thế nhưng, bệnh ngày càng nặng, tần suất cơn dày hơn, thuốc gần như mất tác dụng.

Theo các bác sĩ, số lượng ổ động kinh quá nhiều và nằm sát các vùng chức năng quan trọng của não nên không thể phẫu thuật cắt bỏ. Gia đình rơi vào trạng thái bế tắc, cho đến khi biết đến phương pháp điều trị động kinh tiên tiến đang được triển khai tại Vinmec Central Park.

Hình ảnh bệnh nhân bên bác sĩ, người thân sau 4 ngày can thiệp (Ảnh: Vinmec).

Hội chẩn đa chuyên khoa, các chuyên gia tại Vinmec kết luận anh Kiên thuộc nhóm động kinh kháng thuốc có nhiều ổ động kinh - nhóm mà điều trị bằng thuốc và phẫu thuật cắt bỏ thương tổn gây động kinh đều không mang lại hiệu quả.

Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, đội ngũ bác sĩ thống nhất lựa chọn phương pháp đặt thiết bị kích thích dây thần kinh X (VNS). Đây là giải pháp điều trị động kinh kháng trị hiện đại giúp giảm cơn đáng kể mà không gây tổn thương bất kỳ vùng chức năng nào của não.

VNS - bước tiến trong chiến lược điều trị động kinh hiện đại

Ca can thiệp được thực hiện bởi ThS.BS Trương Văn Trí, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park, với sự cố vấn của PGS.TS Shunsuke Nakae, chuyên gia thần kinh đến từ Đại học Fujita (Nhật Bản), người có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật động kinh.

“Đây là lần đầu tiên kỹ thuật VNS được triển khai tại Vinmec. Với sự hỗ trợ chuyên môn từ PGS.TS Shunsuke Nakae, toàn bộ quy trình được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế ngay từ những bước đầu. VNS mở ra một hướng điều trị hoàn toàn mới cho bệnh nhân động kinh đa ổ - nhóm bệnh nhân gần như vô phương cứu chữa”, bác sĩ Trí cho biết.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp tiến hành đặt điện cực gồm máy tạo xung nhỏ đặt dưới da vùng ngực trái, kết nối với điện cực quấn quanh dây thần kinh X ở cổ. Điểm quan trọng nhất là không cần can thiệp vào não, nhờ đó hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

Toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ mất khoảng một giờ, bệnh nhân tỉnh táo ngay sau mổ và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường. Sau mổ, máy phát được lập trình phát xung điện theo chu kỳ đều đặn, suốt ngày đêm. Các xung điện này theo dây thần kinh X đi đến não, nhờ đó giúp giảm số cơn động kinh và giảm mức độ nghiêm trọng của cơn động kinh.

Sau hơn một tháng theo dõi, tình trạng của anh Kiên đã chuyển biến rõ rệt. Số cơn giảm đáng kể, mức độ co giật nhẹ hơn, thời gian hồi phục sau cơn nhanh hơn, tinh thần ổn định, ngủ tốt và khí sắc được cải thiện rõ.

Từng sống trong trạng thái lo âu, mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi cơn co giật ập đến bất ngờ, giờ đây, anh bắt đầu chủ động hơn trong sinh hoạt và giao tiếp, có thể phụ giúp những việc nhẹ trong gia đình.

Bố bệnh nhân gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ Vinmec Central Park (Ảnh: Vinmec).

Việc triển khai thành công kỹ thuật đặt điện cực kích thích dây thần kinh X (VNS) tại Vinmec Central Park không chỉ mang ý nghĩa đối với một ca bệnh cụ thể, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận các xu hướng điều trị động kinh hiện đại trên thế giới.

Hiện nay, VNS được triển khai tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp phần lớn bệnh nhân động kinh kháng trị giảm đáng kể tần suất cơn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số cơ sở y tế đủ năng lực triển khai kỹ thuật này vẫn còn rất hạn chế.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu và quy trình phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ, cùng sự hợp tác thường xuyên với các chuyên gia quốc tế, Vinmec Central Park hiện là một trong số rất ít cơ sở tại Việt Nam làm chủ các phương pháp điều trị động kinh hiện đại.

Các kỹ thuật tiến bộ đang được triển khai tại Vinmec Central Park bao gồm phẫu thuật não tỉnh điều trị động kinh, đặt điện cực đo điện não đồ nội sọ (SEEG) và phẫu thuật điều biến thần kinh bằng cách đặt điện cực kích thích dây X đã và đang đem đến giải pháp hiệu quả và an toàn cho các trường hợp động kinh khó.

Những thành tựu này tạo nền tảng quan trọng để Vinmec tiến gần hơn mục tiêu xây dựng trung tâm điều trị động kinh chuyên sâu, giúp người bệnh trong nước tiếp cận các phương pháp tiên tiến hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam.