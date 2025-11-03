Chuyên gia cảnh báo nguy cơ gia tăng đột quỵ khi trời trở lạnh

Thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời tiết chuyển lạnh khiến số bệnh nhân đột quỵ gia tăng.

Chuyên gia cảnh báo, thời tiết lạnh gây co thắt mạch máu làm tăng huyết áp, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não và nhồi máu não.

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: PV).

Mới đây, Trung tâm tiếp nhận cô gái trẻ 18 tuổi ở Hà Nội, bất ngờ ngã quỵ khi tham gia một hoạt động ngoại khóa ở trường.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Hà Đông, bệnh nhân được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não do vỡ dị dạng mạch máu bẩm sinh, một dạng đột quỵ ở người trẻ.

Sau một tuần điều trị tích cực tại Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), nữ sinh đã tỉnh táo, nói chuyện được, có thể cử động chân tay, tuy nhiên vẫn chưa thể tự đi lại bình thường.

Theo BS Dũng, ở người trẻ, đột quỵ thường bắt nguồn từ dị dạng mạch máu não bẩm sinh, cùng lối sống thiếu khoa học như thức khuya, căng thẳng kéo dài và ít vận động. Trong khi đó, ở người lớn tuổi thường liên quan đến các bệnh nền, như tăng huyết áp.

Hơn 90% bệnh nhân đột quỵ được tiêm thuốc tiêu huyết khối sớm

Sáng 3/11, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đột quỵ, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo trung tâm cho biết, trung tâm là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam được trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu của Hội Đột quỵ thế giới (WSO).

Đây là chứng nhận cao nhất trong hệ thống đánh giá của WSO, đòi hỏi những tiêu chí khắt khe về cơ sở vật chất, nguồn lực nhân lực, quy trình chẩn đoán - điều trị, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, cũng như phát triển mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Theo thống kê, mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 12.000-13.000 bệnh nhân đột quỵ, chủ yếu là các ca bệnh nặng, phức tạp từ tuyến cơ sở vệ tinh chuyển đến.

Trung tâm hội chẩn, phối hợp thực hiện đảm bảo xử trí cấp cứu cho tất cả bệnh nhân đột quỵ đang ở tất cả các đơn vị lâm sàng của Bệnh viện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lâm sàng này để thực hiện nhanh chóng các quy trình cấp cứu.

Trong đó, Trung tâm điều trị tái tưới máu não bằng thuốc tiêu huyết khối cho khoảng 400-500 ca mỗi năm. "Đặc biệt, trong các bệnh nhân có chỉ định, hơn 92% được tiêm thuốc tiêu huyết khối rất sớm, trong vòng 60 phút, kể từ khi đến viện. Đây là tỷ lệ cao hơn nhiều so với chuẩn quốc tế", lãnh đạo Trung tâm Đột quỵ thông tin.

Mỗi năm, Trung tâm can thiệp lấy huyết khối cơ học cho khoảng 650-750 ca, với tỷ lệ tái thông thành công sau can thiệp lấy huyết khối cơ học đạt 89%

Ngoài ra, Trung tâm thực hiện thường quy các kỹ thuật hồi sức bệnh nhân đột quỵ chuyên sâu; phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ nặng; phối hợp thực hiện triển khai các cận lâm sàng cần thiết, và chuyên sâu nhằm định hướng xác định nguyên nhân cơ chế bệnh sinh gây đột quỵ não; phục hồi chức năng cho các bệnh nhân.

Tại sự kiện, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao vai trò tiên phong của Bạch Mai trong toàn bộ tiến trình xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, thúc đẩy nghiên cứu y học thực chứng, ứng dụng công nghệ cao, và phát triển năng lực hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã biến công nghệ thành sự sống, mỗi năm cứu chữa hàng chục ngàn người bệnh đột quỵ.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai thực hiện nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó trong cấp cứu, điều trị đột quỵ, cứu nhiều ca bệnh đột quỵ rất nặng.

Trung tâm đã phối hợp hai phương pháp tái tưới máu (tiêu huyết khối và lấy huyết khối cơ học) thành công ở bệnh nhân rất cao tuổi (103 tuổi); kỹ thuật hạ thân nhiệt trong điều trị đột quỵ não, giúp cứu sống nhiều ca chảy máu não nguy kịch...

Đặc biệt, trung tâm làm chủ kỹ thuật dẫn lưu não thất cấp cứu ra ngoài, là kỹ thuật đột quỵ chuyên sâu giúp cứu sống nhiều người bệnh đột quỵ chảy máu não thất, là một cấp cứu y tế nghiêm trọng.