Hơn 3.000 ca cấp cứu do đánh nhau trong 6 ngày Tết, 10 ca tử vong

Ngày 26/1, Bộ Y tế có báo cáo về công tác y tế từ ngày 29 Tết (20/1) đến ngày Mùng 5 Tết (26/1).

Theo đó, từ ngày 20/1 đến 12h ngày 26/1, cả nước ghi nhận 66 ca mắc Covid-19 trong nước tại 20 tỉnh, thành, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Các dịch bệnh khác đang được kiểm soát, không ghi nhận ổ dịch lớn trong cộng đồng, không ghi nhận ca mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Cụ thể, trong các ngày 20-25/1, cả nước ghi nhận 869 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 85 ca mắc tay chân miệng, 1 ca mắc sởi.

Về công tác khám, cấp cứu, trong 6 ngày Tết, các bệnh viện đã khám, cấp cứu cho trên 312.000 người bệnh, trên 144.000 người nhập viện, điều trị nội trú; thực hiện gần 16.500 ca phẫu thuật các loại (trong đó có 3.627 ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu), có 2.337 người bệnh tử vong. Đồng thời, các cơ sở đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 18.020 trẻ chào đời.

Trong 6 ngày nghỉ Tết số ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông tăng 15,6% (Ảnh: Hồng Hải).

So với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, số trường hợp nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tăng 15,6%, tử vong giảm gần 4%.

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng gần 53% (403 trường hợp). Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng gần 26% (34 ca, 2 người tử vong). Số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau tăng 0,7% (với hơn 3.000 ca cấp cứu). Ngược lại, số ca khám, cấp cứu tai nạn do sinh hoạt, lao động giảm 16%, nhập viện điều trị tăng 25%.

Cụ thể, các cơ sở báo cáo ghi nhận hơn 9.700 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị chiếm 36,8% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1.312 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Trong đó, có 217 trường hợp tử vong, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết năm ngoái.

Ngoài ra, các đơn vị cũng ghi nhận hơn 3.000 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1% trong tổng số cấp cứu, 43% trong số đó (1.318 ca) phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có 10 trường hợp tử vong.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc Covid-19, nhất là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2.

Song song với đó, đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, nhất là khi học sinh trở lại trường, người lao động trở lại làm việc sau Tết. Người dân không được chủ quan, lơ là với dịch Covid-19.