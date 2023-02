Hóa giải nỗi lo mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ

Tiểu đường thai kỳ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm

Hơn 40 năm làm việc, BS. CKII Huỳnh Kim Khoe - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) cho biết có rất nhiều thai phụ mắc bệnh lý tiểu đường thai kỳ và gặp các biến chứng nguy hiểm như tiền sản giật, sảy thai tự nhiên, sinh non, tiểu đường khi lớn tuổi, thai nhi dễ dị tật, hạ đường huyết hoặc co giật sau khi chào đời, thai lưu hoặc tử vong sau sinh; trẻ sinh ra bị vàng da, thừa cân, suy hô hấp...

Báo cáo viên trình bày về quản lý và điều trị tiểu đường thai kỳ (Ảnh: AIH).

Mới đây, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp nhận sản phụ N.T.V mang thai 25 tuần, đường huyết bất ngờ tăng cao đến mức đe dọa tính mạng. Sản phụ được chỉ định xét nghiệm tiểu đường thai kỳ với nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống cho kết quả dương tính. Sản phụ được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với chuyên gia dinh dưỡng. Sau 2 tuần điều chỉnh chế độ ăn, đường huyết sản phụ vẫn không đạt mục tiêu điều trị nên được chuyển qua khám với bác sĩ nội tiết để điều trị bằng thuốc.

Bác sĩ Khoe cho biết, điều trị tiểu đường thai kỳ tại AIH luôn ưu tiên điều chỉnh glucose máu bằng chế độ ăn và theo dõi đường máu liên tục 6 lần/ngày, trước khi cho sản phụ dùng insulin.

Nguyên nhân dẫn đến tiểu đường thai kỳ chủ yếu do thay đổi nội tiết bất thường. Nhau thai sinh ra các hormone ngăn cản cơ thể mẹ sử dụng insulin hiệu quả, thậm chí chống lại insulin, thường bắt đầu từ tuần thai 20-24. Những thai phụ béo phì hoặc lớn tuổi, tiền sử tiểu đường hoặc cao huyết áp, từng sinh con hơn 4kg,… thường có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn. Các dấu hiệu nhận diện sớm là khát và uống nước nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, sụt cân bất thường, vết thương khó lành… Song ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ rệt, mẹ bầu nên chủ động tầm soát sớm để phát hiện bệnh kịp thời.

Phát hiện sớm và kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý

Báo cáo tại hội thảo, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Johns Hopkins Medicine International đều khuyến cáo nên thực hiện tầm soát tiền tiểu đường sớm hơn, chỉ định thêm xét nghiệm HbA1C vào trước tuần thai 16 để lên kế hoạch dự phòng hiệu quả và kịp thời, đặc biệt là đối với nhóm thai phụ nhiều nguy cơ. Xét nghiệm phổ biến nhất hiện nay là nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống, thường là 75g đường vào tuần thai 24-28.

Khoa Sản tại AIH trang bị cơ sở vật chất hiện đại tiêu chuẩn Mỹ (Ảnh: AIH).

Tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), phác đồ điều trị tập trung vào việc giữ đường huyết ở mức bình thường. Chuyên gia dinh dưỡng phối hợp với bác sĩ sản khoa tư vấn mẹ bầu chế độ ăn uống kết hợp vận động cá thể hóa dựa trên tuổi, thể trạng, tiền sử bệnh, sở thích… để hạn chế dùng insulin hoặc thuốc. Chế độ ăn tuân thủ 2 yêu cầu: duy trì lượng đường huyết ở giới hạn an toàn, cung cấp đủ calo và dinh dưỡng cho thai phát triển. Để quản lý hiệu quả hơn, thai phụ sẽ được chỉ định xét nghiệm vi chất để lên kế hoạch dinh dưỡng tối ưu nhất trong thai kỳ.

Một khảo sát do AIH thực hiện cho thấy trên 80% thai phụ đáp ứng với chế độ ăn tiết chế. Can thiệp lâm sàng nội trú sẽ giúp ổn định đường huyết hiệu quả và nhanh hơn (3-7 ngày) so với ngoại trú (2-4 tuần). Song nhiều mẹ bầu bận rộn nên xin điều trị ngoại trú, dẫn đến 10% trường hợp quản lý đường huyết thất bại hoặc tốc độ đẩy lùi bệnh chậm gây ảnh hưởng đến thai. Thấu hiểu áp lực này, AIH đề xuất chia sản phụ thành 2 nhóm: nguy cơ thấp và cao để quản lý chặt chẽ; các chuyên gia sẽ theo dõi sâu sát, tư vấn, nhắc lịch khám định kỳ để quản lý hiệu quả sức khỏe mẹ và bé.

AIH và Johns Hopkins Medicine International ký kết hợp tác giai đoạn 2 (Ảnh: AIH).

Bên cạnh đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, AIH đầu tư trang thiết bị hiện đại giúp tầm soát các bệnh lý thai kỳ chính xác, đồng thời cung cấp các gói chăm sóc sức khỏe thai sản toàn diện. Đặc biệt tại AIH có sự phối hợp liên chuyên khoa hỗ trợ trong suốt quá trình sinh nở, 100% ca sinh đều có sự tham gia của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi - Sơ sinh, khám và sàng lọc cho bé ngay từ khi mới chào đời.

Tháng 11/2022, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chính thức đạt được chứng nhận JCI ngay trong đợt thẩm định đầu tiên. Với mục tiêu không ngừng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã ký kết hợp tác giai đoạn 2 với Johns Hopkins Medicine International, nhằm mang đến dịch vụ y tế chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam.

Chi tiết xem tại https://aih.com.vn