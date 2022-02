Hậu Covid-19, thai phụ đối mặt với nguy cơ gì?

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, tâm lý thai phụ khi bị Covid-19 thường hoang mang, lo lắng.

Tâm lý này là bình thường, bởi nhiều người lo ngại Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà đến cả em bé đang ở trong bụng.

"Vì thế, với thai phụ F0, chúng tôi luôn giải thích, tư vấn kỹ để họ không quá nặng nề, sợ hãi. Hơn nữa, mọi thai phụ mắc Covid-19 vẫn được theo dõi, thăm khám thai bình thường, đảm bảo quy trình đẻ, mổ đẻ an toàn cho mẹ và bé, vì thế, các thai phụ không cần quá lo lắng", PGS Cường khuyến cáo.

Bệnh nhân được test nhanh trước khi vào khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Theo đó, khi mắc Covid-19, thai phụ là đối tượng nguy cơ diễn biến nặng cao hơn các đối tượng khác, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại khác bùng dịch Covid-19 ở TPHCM trước đó, khi hệ thống y tế có sự chuẩn bị, nhiều người đã tiêm vaccine, nên các ca diễn biến nặng cũng đã giảm đi.

"Khi thai phụ mắc Covid-19, em bé trong bụng mẹ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi virus này. Đến nay, các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, virus gây bệnh Covid-19 không lây truyền từ mẹ sang con. Đây là virus lây qua giọt bắn bề mặt, qua đường hô hấp chứ không lây qua đường máu, không lây truyền cho em bé khi đang trong bụng mẹ", Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết.

Tuy nhiên, để giảm nguy cơ diễn biến nặng ở thai phụ, các bà bầu từ 13 tuần trở lên nên tiêm vaccine phòng Covid-19. Các loại vaccine chỉ định cho thai phụ không phải vaccine độc lực sống, sẽ không vào em bé, em bé được an toàn", Giám đốc BV Phụ sản Trung ương khuyến cáo.

Với virus corona, đặc thù là có thể gây ra viêm phổi rất nặng. Đặc biệt đối với phụ nữ có thai thì miễn dịch tương đối giảm. Khi bị viêm phổi sẽ dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy, chính điều này sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến sự phát triển của thai như thai chết lưu vì thiếu oxy. Thiếu oxy có thể gây ra gián đoạn sự phát triển của thai kỳ khiến dị dạng chứ không phải do virus.

Hơn nữa khi tiêm trong giai đoạn mang thai sẽ sinh ra kháng thể chủ động truyền qua nhau thai để bảo vệ em bé những tháng đầu đời trước những yếu tố xung quanh.

Với hội chứng hậu Covid-19, PGS Cường cho biết, ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đa phần là người trẻ, vì thế, tổn thương phổi không quá nặng nề và sự hồi phục rất tốt. Tuy nhiên, cũng như các bệnh nhân Covid-19 khác, họ có thể bị ảnh hưởng tâm lý, phổi ở giai đoạn hậu Covid-19.

Vì thế, bên cạnh việc tái khám về hậu sản sau đẻ, các bác sĩ sẽ khai thác thêm các vấn đề tâm lý, hô hấp của bệnh nhân để trong trường hợp cần thiết có thể mời chuyên gia về tâm lý, hô hấp hỗ trợ.

Theo PGS.TS Trần Danh Cường, ngay từ đầu dịch đến nay, Bệnh viện Phụ sản TW luôn có các phương án phòng, chống dịch hết sức chặt chẽ, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, chất lượng. Công tác này được xem là trọng tâm và được thực hiện liên tục, không ngơi nghỉ…

Sau Tết Nguyên đán số ca mắc Covid-19 tăng hơn, trong đó có bệnh nhân là phụ nữ mang thai. Để đảm bảo an toàn khám chữa bệnh, thời gian qua bệnh viện đã tiến hành các biện pháp để đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho người bệnh, thai phụ và người nhà bệnh nhân, "thích ứng an toàn trong phòng chống dịch Covid-19".

Để giữ an toàn cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế, Bệnh viện Phụ sản TW đã lắp đặt, đưa vào sử dụng phòng khám dã chiến container với trang thiết bị hiện đại, nhân lực chuyên môn cao; đồng thời dành một khu riêng biệt làm phòng bệnh nội trú cho những ca bệnh nghi ngờ, có yếu tố dịch tễ.

"Mọi bệnh nhân khi test nhanh dương tính, có nhu cầu vẫn được đảm bảo khám đầy đủ quy trình tại khu vực riêng", PGS Cường khẳng định.

Bệnh viện cũng có khu vực riêng biệt để sẵn sàng mổ lấy thai, đỡ đẻ cho những trường hợp sản phụ mắc Covid-19, và khu vực riêng để chăm sóc các bé là con của thai phụ F0...