Hậu Covid-19: Tóc rụng cả nắm cách nào khắc phục?

Làm thế nào để tóc nhanh mọc lại? Theo TS.BS Phạm Đức Thọ, Trung tâm thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, rụng tóc sau khi khỏi Covid-19 là di chứng nhiều người đã gặp.

Nguyên nhân của rụng tóc Covid-19 do một số nguyên nhân sau: do căng thẳng, sợ hãi; do tóc ngưng mọc. Đây là một căn nguyên căng thẳng tâm lý xã hội và cũng là yếu tố stress khi mắc Covid-19. Vì thế, thay vì lo lắng sốt ruột, bạn hãy tập trung chăm sóc sức khỏe. Một vài mẹo dưới đây sẽ giúp cho mái tóc của bạn sớm trở lại giai đoạn tăng trưởng để bạn lại có một mái tóc dày và đẹp hơn: