Hành trình chăm sóc sức khỏe hơn 33 triệu người Việt của Long Châu

Đây không chỉ là dấu mốc phát triển, mà còn là minh chứng cho hành trình kiên tâm phụng sự sức khỏe cộng đồng bằng dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn.

Từ 33 triệu người đến niềm tin vì Việt Nam khỏe mạnh

Dù ở đâu, mỗi người dân Việt Nam đều chung một ước mong: sống khỏe - sống hạnh phúc. Với tinh thần phụng sự, Long Châu từng bước đi sâu vào các ngõ phố, thôn xóm, bản làng để lắng nghe và thấu hiểu nguyện vọng về chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Việt.

Từ đó để nhiều người được tiếp cận nguồn thuốc chất lượng với giá hợp lý; đến quầy thuốc tốt để dược sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe; cùng trung tâm tiêm chủng uy tín để gia đình bảo vệ sức khỏe lúc “trái gió trở trời”.

Những niềm trăn trở đó là động lực để Long Châu cải tiến từng ngày, nỗ lực đưa dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn đến gần hơn hàng triệu gia đình. Giờ đây, hệ thống nhà thuốc Long Châu đang trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người Việt, tương đương ⅓ dân số Việt Nam, là “quả ngọt” hạnh phúc trên hành trình kiên tâm vì sức khỏe cộng đồng.

Dược sĩ Long Châu tri ân 33 triệu khách hàng - 33 triệu niềm tin yêu.

Dù ở đồng bằng hay miền núi cao, đất liền hay hải đảo, thành thị hay nông thôn, người dân đều dễ dàng tiếp cận nguồn thuốc, thuốc kê đơn từ bệnh viện, thực phẩm chức năng chính hãng với mức giá hợp lý và minh bạch nguồn gốc ngay gần nhà.

Đội ngũ dược sĩ Long Châu tư vấn tận tình cách sử dụng thuốc đúng - đủ liều - đúng chỉ định, các thông tin hữu ích về chủ động phòng bệnh. Nhiều khách hàng là người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính… đã xem Long Châu như người thân, người bạn đồng hành về sức khỏe.

Long Châu đồng hành cùng gia đình Việt Nam trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Long Châu còn đẩy mạnh hợp lực chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, mang đến cho người Việt cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe với sản phẩm chất lượng, thuốc hiếm và vaccine thế hệ mới.

Gần đây, hệ thống đã đồng hành tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi giải pháp tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận.

Người dân dễ dàng tra cứu nguồn gốc dược phẩm tại nhà thuốc và ngay trên ứng dụng Long Châu.

Đại diện Long Châu bày tỏ: “Từ Bắc vào Nam, 33 triệu khách hàng và gia đình, đã lựa chọn trao gửi niềm tin ở hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Đây là động lực để hệ thống tiếp tục mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình với sứ mệnh “vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi”.

Hành trình phụng sự cộng đồng không ngơi nghỉ, vì sức khỏe triệu gia đình Việt

Bên cạnh đó, thông qua nhiều hoạt động cộng đồng nhân văn, Long Châu không ngừng nỗ lực thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở những nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã đi qua nhiều tỉnh thành phố dọc 3 miền Bắc - Trung - Nam, hỗ trợ y tế kịp thời cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn. Hệ thống hợp lực cùng chính quyền địa phương, bệnh viện và các cơ quan y tế tổ chức nhiều hoạt động khám sức khỏe tổng quát, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khắp mọi miền đất nước.

Chương trình “Long Châu sẻ chia” khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Tiếp tục hành trình này, cuối tháng 11, “Long Châu sẻ chia” đã đến Bắc Ninh với sự đồng hành của ca sĩ Hòa Minzy. Thông qua khám, tư vấn và trao thuốc miễn phí, chương trình đã lan tỏa các kiến thức y khoa bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động.

Ca sĩ Hòa Minzy cùng Long Châu gửi trao các phần quà sức khỏe đến người dân Bắc Ninh.

Cùng với đó, để tri ân dấu mốc đặc biệt, Long Châu đã thực hiện dự án tôn vinh sắc màu dân tộc Việt Nam. Các dược sĩ trong trang phục các dân tộc, cùng gửi trao thông điệp phụng sự cộng đồng: “Long Châu dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc sức khỏe người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Long Châu không ngừng nỗ lực nâng tầm trải nghiệm khách hàng, đem đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa cho gia đình Việt.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh thành, Long Châu ngày càng phát huy vai trò góp phần là một trong những “cánh tay nối dài” của ngành y tế, đưa tiến bộ khoa học và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng chung tay nâng cao sức khỏe hàng chục triệu người Việt.

Từ đó, Long Châu thắt chặt cam kết xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.