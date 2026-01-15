Hàng trăm tấn lợn bẩn, mì chứa hàn the bị phát hiện: “Rất trăn trở, rất lo"

Tăng cường kiểm soát giết mổ, bảo đảm an toàn dịch bệnh

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.

Theo nội dung công văn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương, Công an TPHCM cũng như các UBND phường, xã, đặc khu được chỉ đạo tập trung thực hiện nhiều nội dung.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến giao thông.

Từ đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Một doanh nghiệp kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Thứ hai, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh thú y, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật;

Tăng cường lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật gây hại, tồn dư hóa chất, kháng sinh; Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh, sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn để kinh doanh, tiêu dùng.

Thứ ba, thực hiện nghiêm việc kiểm soát giết mổ theo quy định của pháp luật, bảo đảm động vật đưa vào giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch theo quy định; kiên quyết đình chỉ, xử lý cơ sở giết mổ động vật trái phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Thứ tư, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, xử lý dứt điểm các ổ dịch, đồng thời tổ chức tiêm phòng vaccine, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học, lấy mẫu giám sát chủ động dịch bệnh, nhất là các bệnh nguy hiểm ở động vật, bệnh lây truyền chung giữa động vật và người.

Chỉ đạo của UBND TPHCM được ban hành trong bối cảnh thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã phát hiện số lượng lớn thực phẩm mất an toàn.

Trong đó, có 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả phát hiện tại kho hàng của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), và đường dây đã tuồn khoảng 800 tấn mì trộn chất độc hại ra thị trường suốt 3 năm qua ở TPHCM.

Đường dây sản xuất hàng trăm tấn mì tươi trộn hóa chất ở TPHCM bị cơ quan chức năng triệt phá (Ảnh: Công an cung cấp).

“Rất lo lắng, trăn trở” khi tổ chức lễ hội

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề Đại hội Hiệp hội Du lịch TPHCM, diễn ra ngày 14/1, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, cho biết dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm là thời điểm các hoạt động ẩm thực diễn ra sôi động nhất trong năm.

Với vai trò của tổ chức nghề nghiệp, Hội đặc biệt quan tâm đến việc phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện đông người, nhất là những hoạt động liên quan đến ẩm thực đường phố.

Theo bà Hiền Minh, trong ẩm thực Việt Nam, các nguyên liệu như thịt lợn, bột, mì gần như không thể thiếu. Do đó, sau khi các vụ việc thịt bẩn, mì chứa chất độc bị phát hiện gần đây, vấn đề nguồn gốc nguyên liệu đầu vào được các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn đặc biệt quan tâm.

Ngay cả các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng online cũng buộc phải rà soát lại toàn bộ giấy tờ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động kinh doanh.

Bà Hiền Minh đặc biệt bày tỏ sự quan ngại, khi đã có vụ việc thực phẩm bẩn bị phát hiện ngay tại thương hiệu nổi tiếng, có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

“Người kinh doanh và bán lẻ chỉ có thể dựa vào hồ sơ, giấy tờ để lựa chọn nguồn hàng. Khi sự cố xảy ra, đối tượng chịu thiệt đầu tiên lại ở khâu cuối cùng của chuỗi cung ứng”, Phó chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn phân tích.

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM (nhiệm kỳ 2026-2031) - đơn vị tổ chức các sự kiện ẩm thực lớn như lễ hội bánh mì, lễ hội sợi gạo Việt - cho biết khi nhận được thông tin các vụ việc vừa qua, đơn vị cảm thấy rất trăn trở, rất lo.

Động thái đầu tiên của Hội là lập tức rà soát lại toàn bộ quy trình, giải pháp xử lý về an toàn thực phẩm tại các hoạt động, theo đúng phạm vi trách nhiệm của đơn vị.

“Phần việc trong khả năng và thẩm quyền, chúng tôi đã làm hết mức có thể. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá chặt chẽ hơn nữa, chỉ chấp nhận những phương án bảo đảm an toàn cao nhất, có sự liên kết trách nhiệm rõ ràng giữa các bên khi tổ chức các lễ hội.

Quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm của từng khâu trong chuỗi phân phối”, bà Khánh nhận định.

Đại diện các hội nghề nghiệp nêu trên kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý chặt chẽ thực phẩm ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, kiểm soát thực chất chứ không chỉ trên giấy tờ, giúp các đơn vị kinh doanh yên tâm khi sử dụng nguyên liệu và cung ứng thực phẩm.