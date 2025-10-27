Hàn Quốc: Phụ huynh đổ xô cho con dùng thực phẩm chức năng tăng chiều cao

Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc ngày càng coi trọng chiều cao, nhiều bậc cha mẹ đang chi tiền cho các loại thực phẩm bổ sung nhằm giúp con cái cao lớn hơn. Điều này khiến các chuyên gia y tế lo ngại, đặc biệt khi ngày càng nhiều phụ huynh bỏ quên các yếu tố cơ bản giúp tăng chiều cao tự nhiên khác.

Nhiều học sinh Hàn Quốc được bố mẹ cho sử dụng thực phẩm chức năng hoặc hormone tăng chiều cao từ 5 tuổi (Ảnh minh họa: Unsplash).

Trẻ dùng thực phẩm tăng chiều cao, hormone từ 5 tuổi

Theo khảo sát mới nhất từ Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Hàn Quốc, phối hợp với Gallup Korea, hơn 28% phụ huynh có con từ 5-18 tuổi đã sử dụng thực phẩm bổ sung tăng chiều cao. Canxi và vitamin D là hai loại phổ biến nhất, với tỷ lệ lần lượt 34% và 32,4%. Đặc biệt, gần 40% trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi được cho dùng các loại này.

Mặc dù vậy, 75,7% người trả lời cho biết thực phẩm bổ sung chỉ hiệu quả ở mức trung bình hoặc không có tác dụng.

Bên cạnh thực phẩm bổ sung, nhiều người cũng cho con dùng thuốc thảo dược, massage và tiêm hormone tăng trưởng. Tỷ lệ áp dụng các phương pháp này lần lượt là 17,3%, 12,6% và 4,6%.

Một loại hormone tăng chiều cao được sử dụng tại Hàn Quốc (Ảnh: Korea Herald).

Tại Hàn Quốc, theo một thống kê được Korea Herald công bố hồi đầu năm, nhiều phụ huynh cũng không ngại chi tới 10 triệu won (tương đương hơn 180 triệu đồng/năm) để con mình được tiêm hormone tăng chiều cao. Trẻ thường phải tiêm mỗi đêm trong vòng 1-3 năm.

Ban đầu, phương pháp này chỉ được sử dụng cho những trẻ mắc các rối loạn hormone hoặc bệnh lý di truyền nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngày càng nhiều trẻ em khỏe mạnh cũng sử dụng hormone để cải thiện chiều cao.

Mặc dù chi phí rất lớn, nhiều phụ huynh vẫn xem đây là khoản đầu tư "chiến lược" cho tương lai của con.

Thống kê của Cơ quan Đánh giá và Kiểm tra bảo hiểm y tế (HIRA) cho thấy số đơn thuốc hormone tăng trưởng gần như tăng gấp đôi chỉ trong 3 năm, từ 138.537 vào năm 2021 lên 269.129 vào năm 2024. Số bệnh nhân cũng tăng từ 16.711 lên 34.881 trong cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Korea Herald, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Mới đây, một thống kê về chiều cao thanh niên châu Á của nhóm Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ bệnh không lây toàn cầu cho hay, Hàn Quốc là đất nước có chiều cao trung bình đứng thứ hai châu Á với 175,5cm ở nam giới và 163,2cm ở nữ giới.

Mặc dù vậy, nhiều vị phụ huynh vẫn chưa hài lòng về điều này. Trung bình, phụ huynh Hàn Quốc mong con trai đạt 180,4cm, con gái 166,7cm, vượt xa chiều cao trung bình hiện tại. Điều này xuất phát từ việc xã hội đất nước này ưu tiên cơ hội việc làm và hôn nhân cho những người có chiều cao vượt trội.

Xếp hạng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ cao nhất châu Á theo giới tính (Nguồn: NCD Risk Factor Collaboration).

Trẻ em Hàn Quốc ngủ ít, ăn ít, vận động ít

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy, nhiều trẻ em tại Hàn Quốc hiện nay đang có lối sống thiếu lành mạnh.

Cụ thể, thời gian trẻ em Hàn Quốc sử dụng thiết bị điện tử tăng vọt. 43,5% học sinh tiểu học dùng hơn 2 giờ/ngày trong tuần, gấp đôi nghiên cứu trong năm 2016. Ở độ tuổi mẫu giáo, 31,6% trẻ sử dụng màn hình 1-2 giờ vào các ngày trong tuần.

Hơn một nửa phụ huynh tham gia nghiên cứu (55,7%) cũng cho biết con cái họ sử dụng thiết bị ngay trước giờ ngủ.

“Sử dụng thiết bị điện tử ngay trước khi ngủ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ", ông Lee Hae-sang, Giáo sư Nhi khoa tại Bệnh viện Đại học Ajou, cho biết.

Bên cạnh đó, thiếu ngủ cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Hơn 80% học sinh trung học cơ sở và phổ thông ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày. Con số này ở học sinh tiểu học và mẫu giáo lần lượt là 36,3% và 26,3%.

Thời gian ngủ này ít hơn so với khuyến nghị của Hiệp hội Giấc ngủ. Theo đó, mỗi ngày, trẻ 3-5 tuổi nên ngủ 10-13 giờ, trẻ 6-13 tuổi nên ngủ 9-11 giờ và trẻ 14-17 tuổi nên ngủ 8-10 giờ.

Ngoài ra, việc thiếu hoạt động thể chất và ăn uống thiếu lành mạnh cũng đang ngày một phổ biến ở Hàn Quốc.

Khoảng 15,3% trẻ em được báo cáo không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào, trong khi 40% chỉ tập luyện một hoặc hai lần mỗi tuần. Gần 20% trẻ em không ăn 3 bữa mỗi ngày và 7,3% phụ huynh trẻ mẫu giáo cho biết con mình bỏ bữa sáng.

Từ nghiên cứu này, Hiệp hội Nội tiết Nhi khoa Hàn Quốc kêu gọi phụ huynh quan tâm nhiều hơn tới các yếu tố cơ bản giúp tăng chiều cao như giấc ngủ, tập luyện và dinh dưỡng thay vì sử dụng thực phẩm chức năng hay hormone.

'Thay vì rèn luyện một lối sống lành mạnh, mọi người lại chuyển sang sử dụng thực phẩm bổ sung vì phương pháp này dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, hấp thụ quá mức canxi, sắt hoặc kẽm đều không mang lại tác dụng gì', giáo sư Hwang Il-tae, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Kangdong Sacred Heart, cho biết.

Bác sĩ Nhi khoa Lee Young-jun, Bệnh viện Anam, Đại học Hàn Quốc, cũng cảnh báo, một số phụ huynh chạy đua cho con sử dụng hormone và thực phẩm bổ sung mà thiếu các căn cứ khoa học.

"Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc giúp trẻ phát triển lành mạnh qua giấc ngủ, tập luyện và chế độ ăn đúng cách", ông chia sẻ.