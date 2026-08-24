Hai bệnh viện ở TPHCM cấp cứu bé 7 tháng tuổi nguy kịch sau ăn cháo lươn

Bé trai nguy kịch sau khi ăn cháo lươn còn sót xương

BSCK1 Lại Lê Hưng, khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết sáng 23/8, bệnh viện nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đối với một bệnh nhi 7 tháng tuổi có dị vật nằm sâu ở hai bên phế quản.

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cử ê-kíp nội soi Hô hấp cùng hệ thống nội soi phế quản ống mềm chuyên dụng và các thiết bị can thiệp đến hỗ trợ tại phòng mổ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Ê-kíp hai bệnh viện chuyên khoa nhi xử trí dị vật cho bé trai 7 tháng tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải thở máy với thông số cao và điều trị bằng kháng sinh phổ rộng. Theo bệnh sử, khoảng 7 ngày trước khi nhập viện, bé được người nhà cho ăn cháo lươn đã gỡ xương nhưng có thể còn sót xương.

Sau khi ăn, bé xuất hiện ho, sặc và tím tái. Gia đình đã vỗ lưng và dùng tay móc họng nhưng không phát hiện dị vật. Bé được đưa đến một phòng khám tư nhân và điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, ho và khò khè tăng dần nên gia đình chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, bé được nội soi can thiệp lần đầu nhưng việc lấy dị vật gặp nhiều khó khăn. Do dị vật lưu lại trong đường thở nhiều ngày, bệnh nhi tăng tiết nhiều đàm nhớt, giả mạc bao phủ dày.

Các mảnh xương bám vào niêm mạc phế quản gốc hai bên và phế quản phân thùy sâu bên phải, khiến việc tiếp cận và lấy dị vật khó khăn, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương đường thở và suy hô hấp cấp.

Sau khi đánh giá tình trạng, ê-kíp Bệnh viện Nhi đồng 2 tiến hành nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật. Tổng cộng 3 mảnh xương lươn được phát hiện tại 3 vị trí gồm phế quản trung gian phải, phế quản gốc trái và lỗ phế quản phân thùy S9 bên phải. Các dị vật được lấy ra trọn vẹn.

Sau khi dị vật được lấy bỏ và đường thở được làm sạch, tình trạng hô hấp của bé tạm thời ổn định. Các thông số máy thở đã được giảm. Bé tiếp tục được điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Cảnh báo nguy cơ dị vật đường thở ở trẻ tập ăn dặm

3 mảnh xương lươn được lấy ra khỏi đường hô hấp của cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo BSCK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, dị vật đường thở, đặc biệt là các dị vật nhỏ, sắc nhọn như xương lươn, xương cá, vỏ tôm, là tình trạng cấp cứu cần được xử trí kịp thời.

Ở trẻ 7 tháng tuổi, khi mới bắt đầu ăn dặm, khả năng nhai, nuốt và các phản xạ bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện, do đó nguy cơ hóc, sặc cao.

Bác sĩ Phong cho biết xương lươn có thể trở thành dị vật đường thở nguy hiểm do kích thước nhỏ, trơn và có các cạnh, gai sắc. Khi lọt vào đường thở, các đầu xương có thể cắm vào niêm mạc, gây tổn thương niêm mạc khí - phế quản.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật lưu lại trong đường thở có thể gây viêm nhiễm, hoại tử, áp xe phổi hoặc thủng đường thở, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm trung thất và đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia hô hấp khuyến cáo phụ huynh, người chăm sóc cần lọc xương, vỏ kỹ và kiểm tra thức ăn trước khi cho trẻ ăn, đặc biệt với các loại thực phẩm như lươn, cá, tôm, cua.

Trẻ dưới 5 tuổi không nên ăn các loại hạt còn nguyên như đậu phộng, hạt dưa, hạt bí, đậu Hà Lan, ngô... Thức ăn cần được chế biến phù hợp với độ tuổi, có thể xắt nhỏ, băm hoặc xay nhuyễn.

Khi cho trẻ ăn, người lớn cần quan sát trẻ, không để trẻ vừa ăn vừa chơi, cười hoặc chạy nhảy; không ép trẻ ăn và không cho trẻ ăn khi đang khóc.

Khi trẻ bị sặc, ho dữ dội hoặc tím tái, phụ huynh không nên dùng tay móc họng vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá và xử trí kịp thời.