Hà Tĩnh: Nữ công dân trên chuyến tàu "đặc biệt" dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Sáng 27/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, một công dân trên chuyến tàu SE14 chở 814 người từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê dương tính với SARS-CoV-2.

Chuyến tàu chở 814 công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về đến Hà Tĩnh sáng ngày hôm qua (26/7).

Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị H.T.C. (SN 1990, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Ngày 24/7/2021, chị C. được về Hà Tĩnh trên chuyến tàu SE14. Đến sáng 26/7 chuyến tàu đã về đến Hà Tĩnh, công dân được sắp xếp ngồi theo từng huyện, sau khi xuống tàu sẽ được đưa lên xe đã bố trí sẵn để về điểm cách ly tập trung.

Ngay khi về đến Hà Tĩnh, chị C. được huyện Lộc Hà đón về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Bình An và lấy mẫu xét nghiệm lần một dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bước đầu, xác định khoảng 62 F1 là những người ngồi cùng toa tàu. Tất cả các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Hiện nay, các lực lượng đang phối hợp với các địa phương, thực hiện cách ly nghiêm ngặt các trường hợp F1 tại các khu cách ly, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 132 ca mắc, trong đó có 1 ca trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam trên chuyến tàu SE14.

Xuân Sinh