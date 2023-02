Hà Nội: Vùng kín nam sinh mọc "súp lơ" sau cuộc tình một đêm

Thấy cậu nhỏ xuất hiện tổn thương màu hồng nhạt, xù xì nhưng vì chủ quan nghĩ là bệnh vặt nên T.T.H., nam thanh niên 21 tuổi (sống tại Hà Nội) không đi khám.

Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng, H. tá hỏa khi thấy các tổn thương ngày càng nhiều hơn, tăng nhanh về kích thước, buộc cậu phải tìm đến bác sĩ.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân này, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Chuyên gia da liễu cho hay: "Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết bản thân đang là sinh viên, chưa có gia đình, cách đây khoảng một tháng bệnh nhân có quan hệ tình dục một lần duy nhất với bạn quen qua mạng internet và bị rách bao cao su trong quá trình quan hệ".

Khi thăm khám, BS Tiến Thành phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương kích thước lớn 1-2mm ở vùng dương vật và miệng sáo. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà. Hiện tại sau điều trị bệnh nhân ổn định, không thấy xuất hiện thêm tổn thương mới.

Cậu nhỏ nam sinh mọc "súp lơ" sau cuộc tình một đêm (Ảnh: Getty).

Đáng nói, theo quan sát thực tế lâm sàng, BS Thành nhận định thời gian gần đây bệnh nhân đến khám do sùi mào gà ngày càng tăng và "trẻ hóa" về độ tuổi, phần lớn có nguyên nhân do tư tưởng sống "thoáng" và thiếu kiến thức quan hệ tình dục an toàn.

Trong số những bệnh nhân được BS Thành thăm khám, có khoảng 10% là các bệnh lý liên quan đến sùi mào gà ở nhiều vị trí như: sinh dục, hậu môn, miệng, hầu họng.

BS Thành thông tin thêm, sùi mào gà do virus HPV gây ra, hiện có hơn 100 chủng trong đó có hơn 40 chủng lây qua đường tình dục, ngoài ra có thể lây truyền qua tay nắm cửa, dùng chung đồ lót, đồ cá nhân, qua vết gãi, vết xước nhưng chiếm tỉ lệ thấp.

Các triệu chứng cảnh báo sùi mào gà có thể kể đến như:

- Người bệnh phát hiện có các nốt mụn mọc đơn lẻ màu hồng nhạt.

- Các nốt đó lớn dần lên, mọc thành từng đám tập trung giống như mào gà hoặc hoa súp lơ.

- Các nốt này không gây đau, ngứa nhưng nếu ấn vào thấy chảy mủ, dễ chảy máu, lở loét, dần dần, phát triển to và tự động chảy dịch mủ.

- Các nốt sùi mọc chủ yếu ở cơ quan sinh dục. Ở nam chủ yếu ở rãnh quy đầu, dương vật, dưới bìu, quanh lỗ hậu môn,... Ở nữ chủ yếu ở môi lớn, môi bé, hậu môn, có thể mọc ở mí mắt, miệng,...

Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường.

Từ trường hợp này, BS Thành khuyến cáo: "Với các bệnh nhân trẻ nên trang bị cho mình đầy đủ những kiến thức về bệnh sùi mào gà nói riêng cũng như những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác; tiêm vaccine phòng ngừa virus HPV; duy trì đời sống tình dục lành mạnh, chung thủy.

Ngoài ra, nên tập thói quen khám phụ khoa, nam khoa theo định kỳ, ít nhất 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường để xử lý sớm và phòng ngừa hiệu quả ".