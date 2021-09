Hà Nội: Nam shipper tại Thanh Trì dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 40 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 29 ca tại khu cách ly, 10 ca tại khu phong tỏa, một ca tại cộng đồng.

Phân bố các F0 theo chùm ca bệnh: chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (39); sàng lọc khu vực nguy cơ cao (một).

Thông tin cụ thể các F0 như sau:

Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao (một ca)

Bệnh nhân H.T.D., nữ, sinh năm 1984, địa chỉ Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao ngày 4/9 và có kết quả dương tính.

Xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (39 ca)

Các F0 có địa chỉ tại: Thanh Xuân (15); Hai Bà Trưng (7); Thanh Trì (5); Hoài Đức (5); Hoàng Mai (2); Đống Đa (2); Ba Đình (một); Đan Phượng (một); Hoàn Kiếm (một).

Đáng chú ý, tất cả 15 trường hợp tại quận Thanh Xuân đều có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung. Như vậy, từ 23/8 đến nay, chùm ca bệnh liên quan "điểm nóng" này ghi nhận 459 F0.

Tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì ghi nhận một trường hợp F0 là anh L.A.Q. làm nghề shipper tự do. Bệnh nhân là F1 (ngày 27/8 có vào quán cơm cạnh tổng kho 216 Phan Trọng Tuệ uống nước, có tiếp xúc gần chủ quán là F0) sau đó bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Vĩnh Quỳnh. Đến ngày 4/9, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 3.520 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.563 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.957 ca.

Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 quận Thanh Xuân, trong ngày 4/9, lực lượng chức năng quận đã xử phạt 25 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với số tiền 49 triệu đồng; lũy tích từ khi thực hiện Chỉ thị 17 đến nay đã xử phạt 1.539 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Quận tiếp tục duy trì các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành từ quận đến phường. Lập 313 chốt trực (gồm có 43 chốt kiểm tra, kiểm soát do Công an quận, phường chủ trì, 270 chốt Covid-19 cộng đồng), 355 rào cứng, 30 tổ tuần tra lưu động do công an chủ trì tuần tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch trên địa bàn quận, xử lý việc không chấp hành chỉ thị giãn cách xã hội, kiểm soát, phòng ngừa các hoạt động tội phạm tại khu dân cư.

Trong ngày 4/9, quận Thanh Xuân đã tiêm 1.770 mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 (lũy tích được 71.898 mũi), đảm bảo an toàn tiêm chủng. Trong thời gian tới tiếp tục tổ chức tiêm cho người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn quận đảm bảo đúng tiến độ.

Minh Nhật