Hà Nội: Kiến ba khoang vào mùa, nhiều người nhập viện vì sưng mắt, loét da

Mắt sưng vù sau một đêm vì kiến ba khoang

Tỉnh dậy vào buổi sáng, chị Thảo, 34 tuổi, sống tại Đống Đa (Hà Nội) bỗng nhiên cảm thấy mắt sưng và rát như bị bỏng.

Sau khi ra quầy thuốc gần nhà mô tả triệu chứng, cũng như cho nhân viên xem vết thương, chị Thảo được kê cho một túyp thuốc bôi ngoài da.

Bác sĩ thăm khám cho chị Thảo.

"Tuy nhiên, sau khi bôi loại thuốc này, tôi không những không đỡ mà còn tiến triển nặng hơn. Do đó, ngay chiều hôm đó tôi vào Bệnh viện Da liễu Trung ương để thăm khám", chị Thảo kể.

Nhận được chẩn đoán viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang từ bác sĩ, chị Thảo hết sức bất ngờ vì luôn cho rằng, mình ở chung cư cao tầng nên miễn nhiễm với loại côn trùng này.

"Tôi sống ở tầng 5, lâu nay vẫn thấy muỗi nhưng chưa thấy kiến ba khoang bao giờ. Bản thân cũng nghĩ rằng kiến không thể nào lên đến tận đây nên chủ quan", chị Thảo nói.

Chị Thảo bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang ở vùng mắt.

Sau 24 giờ đồng hồ sử dụng thuốc vừa theo đường uống, vừa bôi ngoài da, tình trạng tổn thương ở mắt của chị Thảo vẫn không thuyên giảm, mà ngày càng sưng to. Thậm chí, một bên mắt của chị không mở được vì sưng đau nên phải nhập viện điều trị.

Theo BS Nguyễn Thùy Linh - Phó trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, chị Thảo là một trong số các trường hợp viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang có biểu hiện kích ứng chậm.

"Mới đầu tình trạng bệnh nhân khá nhẹ. Sau khi thăm khám đã được kê thuốc điều trị rất đúng phác đồ. Tuy nhiên, sau đó tình trạng viêm da nặng hơn, khiến những thuốc được kê ban đầu không còn đủ mạnh để điều trị, nên bệnh nhân cần phải nhập viện", BS Linh phân tích, "Viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang không khó để chẩn đoán. Tuy nhiên, một số trường hợp vượt tiên lượng ban đầu. Do đó, người bệnh cũng cần thường xuyên theo dõi diễn biến bệnh để phát hiện dấu hiệu nặng và đi khám kịp thời".

Sau khi nhập viện điều trị và sử dụng thuốc, tình trạng của chị Thảo tiến triển nhanh. Đến nay, vết thương ở mắt bệnh nhân đã bong dần ở những vùng bị nhẹ. Tuy nhiên, mắt của chị vẫn còn bị căng chưa thể mở tự nhiên hoàn toàn.

Bệnh nhân vào viện do kiến ba khoang tăng gấp nhiều lần

Ba tháng trở lại đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hàng trăm ca viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Lượng bệnh nhân gia tăng mạnh trong thời gian gần đây được nhận định là do kiến ba khoang xuất hiện nhiều do vào mùa sinh sản.

Bệnh nhân đến thăm khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương.

"Thời gian vừa qua, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận 5 - 6 bệnh nhân, thậm chí có ngày lên đến 10 bệnh nhân đến khám vì viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Trong khi đó, trước đây con số này chỉ dừng lại ở 1 - 2 ca, thậm chí có ngày không có bệnh nhân. Những trường hợp nhẹ thì chỉ gặp tổn thương khu trú ở một vùng da nhỏ. Tuy nhiên cũng có trường hợp rất nặng, khi mà tổn thương lan rộng ra nhiều vùng da trên cơ thể; khu vực tổn thương cũng đau rát, lở loét nặng nề", BS Linh thông tin.

BS Nguyễn Thùy Linh - Phó trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em.

BS Linh cho hay, hầu hết các trường hợp viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang đến khám đều được cấp thuốc điều trị ngoại trú. Một số ít trường hợp phải nhập viện, đều do bị tổn thương ở những vùng nguy hiểm như mắt.

"Đây là những khu vực mô mềm nhiều nên khi có hiện tượng viêm da tiếp xúc sẽ phù nề rất nhiều. Nhiều bệnh nhân thậm chí còn không mở được mắt. Do đó, bệnh nhân cần nhập viện để được theo dõi điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm", BS Linh cho hay.

Xử lý thế nào khi gặp kiến ba khoang?

Kiến ba khoang không chỉ là nỗi ám ảnh của riêng những người ở nhà mặt đất. Theo BS Linh, cơ sở này từng tiếp nhận cả các bệnh nhân sống trong căn hộ chung cư tầng 19 - 20 bị viêm da tiếp xúc bởi kiến ba khoang. Do đó, kể cả khi ở nhà cao tầng, người dân cũng không được chủ quan với loại côn trùng này.

Kiến ba khoang.

Chuyên gia này phân tích: "Kiến ba khoang sống trong môi trường tự nhiên sẽ bị hấp dẫn bởi ánh điện vào ban đêm và vào nhà. Vì vậy, nếu nơi đang sinh sống có nhiều cây cối, nên hạn chế bật đèn quá mạnh vào ban đêm vì có thể thu hút côn trùng vào".

Một vấn đề khác người dân cần lưu ý là cách xử lý khi gặp kiến ba khoang.

"Khi gặp kiến ba khoang, nên bắt bằng giấy hoặc chổi sau đó đổ vào thùng rác, bồn cầu. Chúng ta không nên dùng tay không bắt kiến ba khoang. Đặc biệt, một số em bé hay chơi bắt kiến để giết cũng rất nguy hiểm vì làm giải phóng chất độc trong bụng con kiến gây viêm da tiếp xúc. Ngoài ra, cũng không nên giết kiến trên sàn nhà, mặt bàn, mặt ghế vì có thể để lại chất độc của kiến trên bề mặt, gây tổn thương khi chúng ta vô tình ngồi, tiếp xúc bằng da lên những khu vực này", BS Linh nhấn mạnh.