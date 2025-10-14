Hà Nội: Hai bé song sinh 19 tháng tuổi không qua khỏi khi ngã xuống ao.

Trước đó, ngày 5/10, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hai trường hợp đuối nước là hai anh em sinh đôi (19 tháng, ở Hà Nội).

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 16h ngày 5/10, hai trẻ được phát hiện rơi xuống ao (không rõ thời gian bị chìm dưới nước).

Trong đó, người em được vớt lên trước, trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Ngay khi vớt lên, gia đình đã tiến hành ép tim - thổi ngạt trong khoảng 10 phút, chưa có nhịp tim trở lại và chuyển đến trạm y tế xã, bệnh viện địa phương.

Bệnh nhi tiếp tục được ép tim - thổi ngạt khoảng 10 phút trên đường di chuyển.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ cấp cứu khoảng 20 phút, có nhịp tim trở lại. Trẻ được đặt nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bác sĩ đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực như: hỗ trợ chức năng đa cơ quan bằng thở máy, lọc máu và kiểm soát thân nhiệt. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị, trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.

Trong khi đó, người anh song sinh được vớt lên sau, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong thời gian lâu hơn (ước tính khoảng 45 phút).

Dù có nhịp tim trở lại sau khi cấp cứu, nhưng khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, xác định tình trạng mất não, vì vậy, gia đình xin về trong đêm.

Nguyên nhân tử vong của hai trẻ được xác định là do tổn thương não không hồi phục và suy đa cơ quan do thiếu oxy não kéo dài.

Từ hai trường hợp này, ThS.BS Trần Bá Dũng, khoa Điều trị tích cực Nội khoa khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ, nhất là trong mùa mưa lũ.

Theo đó, người lớn cần luôn để ý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Cần luôn giáo dục trẻ không đến gần ao hồ, cống rãnh và những vùng đang bị ngập. Các xô, chậu, chum, bể chứa nước phải được đậy nắp, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ vì nhiều em bé có thể bị đuối nước do ngã vào xô chứa nước...

Theo BS Dũng, sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút. Nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Vì vậy, khi tiến hành cấp cứu tại chỗ cho trẻ đuối nước có ngừng tim, việc ép tim - thổi ngạt đúng cách là biện pháp cấp cứu quan trọng và hiệu quả nhất. Tuyệt đối không được dốc ngược trẻ rồi chạy, vì điều này có thể làm mất cơ hội vàng cứu sống trẻ.

Dưới đây là video "Cấp cứu trẻ bị đuối nước" đúng cách, mọi người có thể áp dụng khi gặp tình huống trẻ đuối nước: