Hà Nội đẩy mạnh phát triển y học chính xác trong điều trị nhi khoa

Hiện ở Việt Nam, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội, đang đối diện với nhiều thách thức trong chăm sóc sức khỏe nói chung và nhi khoa nói riêng.

Đây là nhận định của TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, tại Lễ ra mắt Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội và kỷ niệm 1 năm thành lập Bệnh viện Nhi Hà Nội, diễn ra sáng 8/10.

Theo TS Hưng, trong những năm gần đây, số lượng bệnh hô hấp ngày càng tăng.

TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

“Thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm bệnh lý đường hô hấp chiếm khoảng 20-30% tổng lượt khám nhi khoa, trong đó có tỷ lệ khá cao phải nhập viện điều trị nội trú”, TS Hưng thông tin.

Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, ngành y tế Hà Nội đã xác định mục tiêu phát triển hệ thống y tế toàn diện, hiện đại, công bằng và hội nhập quốc tế.

Sự kiện diễn ra sáng 8/10 tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Trong đó, nhi khoa được xem là một trong những lĩnh vực trọng tâm, hướng đến xây dựng mạng lưới nhi khoa vững mạnh, kết nối từ Trung ương đến cơ sở, với Bệnh viện Nhi Hà Nội và Hội Nhi khoa Hà Nội là lực lượng nòng cốt.

Theo TS Hưng, ngành y tế Hà Nội đặt ra một số mục tiêu cụ thể, đặc biệt hướng tới nhi khoa, như:

Phát triển mạnh mẽ hệ thống chuyên khoa nhi. Trong đó, bệnh viện nhi khoa là trụ cột.

“Làm sao để có thể kết nối từ tuyến trung ương như Bệnh viện Nhi Trung ương đến Bệnh viện Nhi Hà Nội tới các bệnh viện đa khoa của thành phố và các trạm y tế xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã trao quyết định ra mắt Hội Nhi khoa TP Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố cũng phát triển, xây dựng đội ngũ nhân lực nhi khoa chất lượng cao. Theo TS Hưng đây là thách thức rất lớn. Cần có nhiều chuyên gia lĩnh vực công nghệ cao, có chất lượng cao để triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến cho trẻ em và chuyển giao kỹ thuật phù hợp cho các cấp.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe học đường hướng đến phát triển thể chất và tinh thần toàn diện cho trẻ em.

Ngành y tế hướng đến việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và y học chính xác trong điều trị trẻ em.

Ngày 9/10/2024, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã khánh thành và chính thức đi vào hoạt động.

BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Theo BS Ngô Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội, sau 1 năm hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 200.000 lượt bệnh nhi điều trị ngoại trú và trên 14.000 ca điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên đạt trên 100%.

Với đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao, Bệnh viện Nhi Hà Nội đã điều trị và quản lý nhiều bệnh lý mạn tính, phức tạp; đồng thời triển khai các kỹ thuật cao trong gây mê hồi sức, sơ sinh, ngoại khoa, nội khoa… nhằm mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho trẻ em.