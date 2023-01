Hà Nội: Bất ngờ phát hiện ung thư từ triệu chứng đầy hơi

Chị N.T.H., 39 tuổi, sống tại Hà Nội, khoảng 3 tháng nay thường xuyên cảm thấy đầy hơi. Nghĩ mình có vấn đề về tiêu hóa nên chị đi khám tại phòng khám tư. Bác sĩ thông báo chị bị rối loạn tiêu hóa, kê đơn thuốc nhưng chị uống không thấy đỡ. Kiểm tra lại tại bệnh viện huyện, chị được phát hiện có u buồng trứng.

Đến khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, kết quả siêu âm cho thấy chị H. có một khối u buồng trứng to, bên trong khối u giàu tín hiệu mạch, nhiều dịch tự do ổ bụng. Xác định khối u có nguy cơ cao là ung thư, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân chụp MRI, kết quả cho thấy hình ảnh nang đa thùy có thành phần đặc, tính chất ác tính, nhiều đám và nốt phúc mạc ổ bụng và tiểu khung.

Bệnh nhân đi khám vì triệu chứng đầy hơi (Ảnh: Getty).

Chẩn đoán người bệnh có u ác buồng trứng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt u, khối u sau mổ sẽ được sinh thiết tức thì.

Cuộc phẫu thuật do TS.BS Nguyễn Đức Phúc, ThS.BS Nguyễn Khắc Toàn - Khoa Ung bướu Phụ khoa cùng ekip thực hiện. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp, đầy căng thẳng do ổ bụng bệnh nhân có hơn 3 lít dịch hồng loãng; khối u buồng trứng to, kích thước 7x9x10cm; phúc mạc tiểu khung và trực tràng có rất nhiều nhân di căn; khối u đã xâm nhập các tạng xung quanh và trực tràng.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công sau hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi loại bỏ khối u thành công, bệnh nhân tiếp tục được điều trị hóa chất. Sau 4 chu kỳ điều trị, tình trạng của người bệnh đã cải thiện rất nhiều.

ThS.BS Nguyễn Khắc Toàn cho biết: "Đây là khối u có chỉ số ung thư AFP rất cao, lên tới 26352, trong khi chỉ số này ở người bình thường là dưới 7. Trường hợp này, bệnh nhân được phát hiện muộn, khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn III-C, nếu được phát hiện sớm khi bệnh ở giai đoạn I-C hoặc giai đoạn II thì hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tuy vậy, dù tình trạng ban đầu rất nặng nhưng bệnh nhân đã được phẫu thuật loại bỏ khối u, quá trình phục hồi hậu phẫu nhanh, đáp ứng thuốc nên sức khỏe hiện tại rất tốt".

Với ca bệnh u túi noãn hoàng buồng trứng hiếm gặp, không chỉ khó về chuyên môn, đòi hỏi phẫu thuật thành công mà việc điều trị sau đó cũng rất quan trọng để bệnh nhân có một cuộc sống tốt hơn.