Hà Nội: Bác sĩ lấy dị vật kim loại bị kẹt trong trực tràng bé trai 15 tuổi

Ngày 10/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 15 tuổi có dị vật kim loại lớn phức tạp tại trực tràng.

Nam bệnh nhân N.K.N. (15 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong đêm, với biểu hiện đau tức dữ dội vùng hạ vị. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định một dị vật kim loại kích thước lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Hình ảnh dị vật bị kẹt trong trực tràng bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ đánh giá, nếu không được xử lý thận trọng có thể gây nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa để tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật Khoa Ngoại tiêu hóa đã triển khai phương án lấy dị vật qua đường hậu môn để tránh một cuộc mổ mở ổ bụng cho người bệnh.

Thử thách đặt ra là cực lớn: chiếc chày không chỉ to (đường kính 6cm là giới hạn cực đại đối với cơ thắt hậu môn của một thiếu niên) mà còn rất nặng và tạo ra "hiệu ứng chân không" phía trên đỉnh dị vật. Điều này khiến nó bị hút chặt vào lòng ruột.

Các bác sĩ phải xử lý thận trọng từng thao tác kỹ thuật nhằm giảm áp lực hút phía trên dị vật và bảo vệ cơ thắt hậu môn.

BS Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết, khó khăn lớn nhất của ca can thiệp, là làm sao để phá vỡ áp lực chân không. Vì nếu chỉ dùng lực kéo thuần túy, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là điều khó tránh khỏi.

"Chúng tôi phải phối hợp cực kỳ ăn ý, một người giữ cố định, một người khéo léo lách dụng cụ để đưa không khí vào phía sau dị vật nhằm triệt tiêu lực hút", BS Hải thông tin.

Song song đó, Khoa Gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đau và thực hiện giãn cơ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác chuyên môn. Sự ổn định về huyết động và hô hấp trong suốt quá trình can thiệp là yếu tố nền tảng giúp ca thủ thuật diễn ra an toàn.

Dị vật được lấy ra thành công (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau hơn 45 phút, chiếc chày dài 18cm với đường kính 6cm đã được rút ra hoàn toàn qua đường hậu môn thành công.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vùng tổn thương chỉ bị trầy xước nhẹ. Các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, chức năng tiêu hóa dần hồi phục tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ cảnh báo, việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn, ảnh hưởng lâu dài đến chức năng đại tiện.

"Trẻ em lứa tuổi dậy thì thường có tâm lý tò mò, muốn khám phá cơ thể nhưng thiếu kiến thức về an toàn. Việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây ra những hậu quả khôn lường: thủng ruột, viêm phúc mạc, hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn dẫn đến đại tiện không tự chủ.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ và giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi cho con trẻ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần đưa ngay đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được xử lý bài bản, tuyệt đối không tự tìm cách lấy dị vật tại nhà", bác sĩ điều trị khuyến cáo.