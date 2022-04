Giảm nguy cơ ung thư từ chính bữa ăn hằng ngày

Cho đến nay ung thư vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người. Đối với nam giới, ung thư dạ dày, ung thư thực quản chiếm ưu thế ở những người nghiện rượu, ung thư phổi có nhiều ở những vùng công nghiệp lớn, những người nghiện thuốc lá nặng. Đối với phụ nữ, ung thư vú phổ biến nhất sau đến ung thư cổ tử cung.

Nguyên nhân gây ung thư có nhiều và phức tạp. Nhiều nguyên nhân đã được đề cập đến nhưng chưa thuyết phục được mọi người nên chưa đi đến nhất trí.

Trong các nguyên nhân gây ung thư, gần đây người ta chú ý đến chế độ ăn uống. Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, chúng ta có thể tránh được nhiều loại ung thư bằng một chế độ ăn uống hợp lý. Các nhà nghiên cứu ước tính khoảng 35% trường hợp ung thư có nguyên nhân từ chế độ ăn uống hàng ngày.

Theo tài liệu nghiên cứu của giáo sư Boyd thuộc Viện Ung thư học Toronto (Canada), có mối liên quan rõ rệt giữa lượng mỡ tiêu thụ và một số loại ung thư. Qua số liệu thống kê từng vùng của nhiều tác giả khác cũng đã xác lập được mối tương quan giữa lượng lipid tiêu thụ với một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư ruột kết...

Một số thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày như các chất béo (lipid) có thể làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, trong khi những thực phẩm khác chứa nhiều chất xơ có tác dụng ngược lại.

Hiệp hội Ung thư Mỹ đó cho xuất bản quyển sách "Cookbook" hướng dẫn mọi người cách ăn uống hợp lý nhằm tránh một số bệnh ung thư, trong đó có nhiều vấn đề đáng chú ý.

Thứ nhất, giữ gìn không để cơ thể quá béo, nguy cơ mắc ung thư tăng lên 40% hoặc hơn nữa ở những người béo phì. Cần giữ cơ thể ở mức độ vừa phải bằng chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên tập thể dục. Nếu thấy cơ thể bắt đầu nặng nề, bạn nên ăn ít hơn, không nên uống rượu, hạn chế các thực phẩm có đường để cơ thể giảm bớt cân nặng.

Thứ hai, hạn chế tối đa những thức ăn chứa nhiều lipid. Nên ăn những thức ăn luộc, hấp, thay cho những món rán, xào, đồng thời cũng không nên dùng những thức ăn được làm chín bằng cách hun khói, như món cá hun khói, xúc xích.

Thứ ba, ăn nhiều trái cây, rau tươi. Tăng cường cung cấp vitamin C cho cơ thể bằng những trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, quýt...; uống nhiều nước trái cây tươi. Chú ý đến những rau quả có nhiều vitamin A vì vitamin này rất cần thiết cho cơ thể. Cả hai loại vitamin C, A đều có tác dụng bảo vệ cơ thể chống ung thư.

Nói chung các loại rau tươi như bắp cải, su hào, cà rốt... đều là những thức ăn tốt có nhiều vitamin, muối khoáng rất có lợi cho sức khỏe, đồng thời chống được nhiều loại ung thư.