Giám đốc Sở ATTP TPHCM: Người nội trợ cần chịu trách nhiệm bếp ăn nhà mình

Ngày 9/3, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, địa phương đang bắt đầu bước vào cao điểm các đợt nắng nóng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, đồng nghĩa với việc thức ăn nhanh hỏng, dễ bị ôi thiu và biến chất nếu không bảo quản cẩn thận.

Chỉ trong ít ngày qua, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì (bán tại các phường Vũng Tàu và phường Hạnh Thông), khiến tổng cộng hàng trăm người có triệu chứng bất thường phải vào nhiều bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Trong đó, có vụ việc ghi nhận hàng chục nạn nhân là trẻ em, nhiều ca bệnh tái nhập viện, sau khi ăn bánh mì vỉa hè. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để truy tìm tác nhân gây bệnh.

Một trường hợp đi cấp cứu sau khi ăn bánh mì, điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Theo PGS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, đặc trưng thời tiết của mùa nắng nóng là nhiệt độ và độ ẩm cao. Môi trường này tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, dẫn tới ô nhiễm hoặc dễ làm thức ăn ôi thiu nếu không bảo quản cẩn thận.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người ngại nấu ăn, nên hay mua các loại thức ăn đường phố. Nếu không đảm bảo vệ sinh hoặc bày bán không bảo quản đúng, các thức ăn này cũng gây ra ngộ độc thực phẩm.

Bà Phong Lan phân tích, tại TPHCM, tình hình thực phẩm đường phố, dịch vụ ăn uống đông người như ở các cổng trường, khu đông dân cư vào mùa nắng nóng được cảnh báo là điểm nóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, do việc quản lý không chặt chẽ và nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng.

Từ đó, dễ dẫn đến ngộ độc và rối loạn tiêu hóa cho người tiêu dùng, nhất là trẻ em, người cao tuổi.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM lưu ý, trong bất kỳ tình huống nào, người dân cũng phải ăn chín, uống chín, và quan tâm đến chất lượng đá uống kèm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

"Tôi không khuyến khích sử dụng những món tái tái, sống sống như gỏi cá sống, thịt bò tái thời điểm này. Bởi với điều kiện nắng nóng vi khuẩn phát triển cực kỳ nhanh. Chúng ta đừng chủ quan là mình đủ sức đề kháng. Đôi khi, kể cả những người to khỏe nhất vẫn có thể trúng thực, ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh phong cách ăn uống, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, mỗi người nội trợ cần chịu trách nhiệm cho mỗi bếp ăn gia đình của mình. Thực phẩm nên mua ở cơ sở hợp pháp, thay vì mua trôi nổi. Và việc bảo quản, chế biến đúng cách sau đó cũng là yếu tố quan trọng.

"Trong thời tiết nắng nóng này, nhiều thực phẩm chỉ cần để qua một buổi thôi đã ôi thiu, đừng nói để qua đêm. Đặc biệt, cần có sự chọn lọc khi mua, tiêu thụ bất kỳ loại thực phẩm nào", Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhấn mạnh.