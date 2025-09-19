Giải pháp trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm có xu hướng tăng

Thách thức từ dịch bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh mới

Theo Bộ Y tế, trong năm 2025, bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam vẫn tiếp tục là mối bận tâm lớn của ngành y tế. Điều này xuất phát từ đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, mật độ dân số cao cùng những yếu tố gia tăng như biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, vốn tác động mạnh đến chu trình vật chủ - mầm bệnh - trung gian truyền bệnh.

Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp và bệnh do muỗi truyền được dự báo gia tăng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch hè 2025 khi nhu cầu đi lại tăng mạnh.

Minh chứng là trong vài tháng gần đây, nhiều bệnh viện tại TPHCM đã tiếp nhận hàng loạt ca sốt xuất huyết, trong đó có chị Hường (quận Bình Thạnh) nhập viện vì sốt cao kéo dài, hay em Nhi (10 tuổi, Đồng Tháp) phải nghỉ học gần hai tuần để điều trị cúm A.

Từ những bệnh quen thuộc theo mùa như cúm, sốt xuất huyết, tay chân miệng… cho tới các bệnh mới nổi, tốc độ lan rộng nhanh cùng tỷ lệ mắc cao đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế. Không ít bệnh nhân sốt xuất huyết gặp nguy cơ bội nhiễm, trong khi tại miền Bắc, số ca viêm phổi ở trẻ nhỏ và người cao tuổi cũng có chiều hướng gia tăng, gây tình trạng quá tải tại một số bệnh viện tuyến tỉnh.

Toàn dân ứng phó, doanh nghiệp đồng hành

Mục tiêu ngành y tế năm 2025 là kiểm soát kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong. Đồng thời sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hay tình huống khẩn cấp. Đây vừa là nhiệm vụ của hệ thống y tế, vừa là trách nhiệm chung của các doanh nghiệp dược trong việc cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Trên thực tế, nhiều bệnh truyền nhiễm như viêm phổi hay biến chứng sau sốt xuất huyết vẫn khiến người bệnh đối diện với nguy cơ cao. Trong những tình huống này, sự tiến bộ của y học với các dòng thuốc hiện đại, đặc biệt là kháng sinh thế hệ mới, đã và đang giúp bác sĩ nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu biến chứng nặng và rút ngắn thời gian nằm viện.

ThS. Lê Nữ Minh Hoài - Phó tổng giám đốc Khối Kinh doanh Imexpharm - phát biểu khai mạc chương trình diễn đàn Imexforum tại TPHCM ngày 5/7 (Ảnh: Imexpharm).

Các doanh nghiệp dược trong nước đã và đang chủ động đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Nổi bật trong số đó là Imexpharm - doanh nghiệp với định hướng đầu tư sâu vào R&D và hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế.

Hiện công ty sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy EU-GMP, tạo nền tảng vững chắc để sản xuất nhiều dòng thuốc chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu điều trị từ bệnh viện tuyến trung ương đến địa phương.

Danh mục kháng sinh của Imexpharm hiện nay trải rộng trên nhiều nhóm điều trị quan trọng, đặc biệt tập trung vào các nhóm hoạt chất được khuyến nghị trong các hướng dẫn điều trị và nhóm hoạt chất mới.

Các nhóm bao gồm: Amoxicillin + Acid Clavulanic - đa dạng về bào chế với cả dạng uống và tiêm; Avibactam - góp phần quan trọng trong điều trị các chủng đa kháng; Colistin - giải pháp lựa chọn cuối cùng cho các nhiễm khuẩn Gram âm khó trị; nhóm Quinolon - vai trò không thể thiếu trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp và tiết niệu.

Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại nhà máy thuốc đạt chất lượng EU-GMP của Imexpharm (Ảnh: Imexpharm).

Imexpharm sử dụng nguồn nguyên liệu kháng sinh theo công nghệ Enzymatic, thay thế phần lớn dung môi và hóa chất trong quy trình sản xuất truyền thống nhằm đảm bảo độ tinh khiết, an toàn cho sản phẩm.

Imexpharm cũng nghiên cứu sâu sát để đảm bảo từng phân nhóm kháng sinh được ứng dụng tối ưu theo phân tầng bệnh lý - từ các ca nhiễm khuẩn hô hấp đơn giản ngoài cộng đồng đến những ca nặng, phức tạp trong bệnh viện hoặc ICU, đồng thời luôn cập nhật các khuyến nghị điều trị mới nhất trong bối cảnh vi khuẩn ngày càng kháng thuốc mạnh mẽ.

Phiên thảo luận cùng các Báo cáo viên tại diễn đàn Imexforum Hà Nội ngày 23/8 (Ảnh: Imexpharm).

Trong hành trình gắn kết khoa học với cộng đồng, Imexpharm đã tổ chức chương trình Imexforum 2025 chuyên đề “Những tiến bộ trong chẩn đoán nhiễm khuẩn hô hấp & sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng và bệnh viện”.

Chuỗi sự kiện được tổ chức tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội từ 21/6 đến 23/8 với sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp.

Sự đồng hành của các doanh nghiệp dược trong nước như Imexpharm mang ý nghĩa kép: vừa giúp người dân tiếp cận nguồn thuốc chất lượng, vừa góp phần tăng cường khả năng tự chủ y tế quốc gia.