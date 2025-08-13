Giải pháp giảm cơn đau dày vò mỗi đêm cho bệnh nhân 69 tuổi ung thư giai đoạn muộn

Cơn đau ung thư hành hạ người đàn ông suốt hơn 5 tháng

Ở tuổi 69, ông N.X.Q được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Khối u đã di căn nhiều nơi trong cơ thể, di căn xương sườn, xương đùi; di căn gan và tuyến thượng thận 2 bên. Bệnh nhân thường phải đối mặt với những cơn đau dữ dội vùng thành ngực trái.

Ông Q thường xuyên phải đưa tay ôm lấy ngực khi nói chuyện hay khi thay đổi tư thế để cảm thấy đỡ đau. Thậm chí, việc di chuyển từ tư thế ngồi lên giường cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cơn đau hành hạ suốt hơn 5 tháng qua khiến ông Q suy kiệt, sụt cân nhiều, gương mặt xanh xao, tiều tụy. Ngay cả việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng không dễ dàng. Đã một thời gian dài, ông Q chưa có được một giấc ngủ ngon, trọn vẹn.

Tia hy vọng từ kỹ thuật giảm đau bằng điện quang can thiệp

Bệnh nhân Q đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với mong muốn được tiếp cận kỹ thuật giảm đau mới, giúp ông vơi đi nỗi đau hành hạ mỗi ngày. Qua khai thác tiền sử bệnh, được biết, ông Q đã từng điều trị nội khoa, sử dụng thuốc giảm đau trong 5 tháng trở lại đây. Gần đây, thuốc không còn đáp ứng, ngay cả khi đã phải sử dụng đến morphin liều cao.

Bệnh nhân vật vã với những cơn đau ung thư hành hạ (Ảnh: BVCC).

Sau thăm khám, bệnh nhân được chỉ định thực hiện tiêm phong bế thần kinh liên sườn giúp hạn chế cơn đau. TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cũng là người thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân Q cho biết: “Thần kinh liên sườn chạy dọc theo bờ dưới các xương sườn, chi phối cảm giác đau ở các vùng thành ngực. Tiêm phong bế thần kinh sẽ cắt đường dẫn truyền cảm giác đau từ thành ngực qua tuỷ sống về trung khu cảm nhận đau ở não, giúp bệnh nhân giảm đau nhanh”.

Sau khoảng 15 phút thực hiện thủ thuật dưới hướng dẫn của máy siêu âm hiện đại, ông Q đã cảm nhận rõ sự thay đổi.

“Trước khi đến đây, tôi gần như tuyệt vọng. Sau khi được tiêm, tôi thấy cơn đau giảm khoảng 70%, vượt xa mong đợi của mình. Giờ tôi đã có thể ngủ sâu giấc, nghiêng người thay đổi tư thế dễ dàng hơn”, ông Q chia sẻ.

Tiêm phong bế thần kinh điều trị đau ung thư là kỹ thuật mới với nhiều ưu điểm vượt trội như không cần gây mê, không mất máu, thời gian thực hiện nhanh chỉ khoảng 15-20 phút, hiệu quả giảm đau thường thấy ngay sau thủ thuật. Các kỹ thuật này được thực hiện dưới hướng dẫn của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại nên có tính chính xác cao, dễ dàng xác định đúng vị trí cần điều trị. Nhờ đó, tăng hiệu quả giảm đau và giảm biến chứng cho người bệnh.

Kỹ thuật giảm đau ung thư được thực hiện dưới hướng dẫn của hệ thống máy móc hiện đại (Ảnh: BVCC).

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, kỹ thuật tiêm phong bế thần kinh không chỉ áp dụng cho bệnh nhân ung thư thực quản mà còn cho nhiều bệnh nhân ung thư di căn xương, ung thư phổi, tụy, gan..., những trường hợp thường xuyên đối mặt với các cơn đau dữ dội.

“Chúng tôi không thể chữa khỏi ung thư giai đoạn cuối, nhưng chúng tôi có thể giúp người bệnh sống nhẹ nhàng hơn, được ăn, được ngủ, được trò chuyện cùng người thân mà không còn ám ảnh vì đau đớn”, bác sĩ Trịnh Tú Tâm nhấn mạnh.

Điều trị giảm đau bằng điện quang can thiệp không chỉ đơn thuần là một thủ thuật y học. Đó là giải pháp nhân văn, tôn trọng chất lượng sống và thể hiện sự đồng hành đầy thấu cảm của ngành y với những bệnh nhân giai đoạn cuối.