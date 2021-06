Giải pháp chuyên biệt giúp làm sạch nấm, sạch gàu dai dẳng

Dân trí Quá trình làm sạch gàu tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng gian nan. Dù đã áp dụng nhiều cách nhưng nhiều người vẫn chưa làm sạch gàu dứt điểm. Vậy đâu mới là giải pháp thật sự mang lại hiệu quả?

Những sai lầm về gàu dai dẳng

Vệ sinh kém thường bị lầm tưởng là nguyên nhân chính gây gàu. Điều này dẫn đến nhiều người dùng giải pháp không phù hợp để "chữa cháy" cho da đầu của mình. Sau đây là những nhầm lẫn thường thấy ở những người bị gàu dai dẳng mắc phải.

Gội đầu không đúng cách: gia tăng số lần gội đầu hằng ngày hoặc thậm chí 2 lần trong ngày để làm sạch da đầu. Đặc biệt, để giảm cảm giác ngứa từ gàu, nhiều người mát xa mạnh da đầu để lấy đi vảy gàu. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến da đầu bị tổn thương. Bên cạnh đó, việc gội đầu thường xuyên còn kích thích da đầu tăng cường việc tiết thêm chất nhờn để bù lại cho lượng chất nhờn bị lấy đi và do đó vô tình làm gàu xuất hiện nhiều hơn.

Sử dụng sản phẩm không phù hợp: Để làm sạch gàu, bạn cần lựa chọn sản phẩm có thể loại bỏ hoàn toàn các vi nấm gây gàu chứ không chỉ làm sạch gàu nhìn thấy được. Vì thế mà người tiêu dùng vẫn cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu khi gàu quay trở lại.

Để tìm ra giải pháp tối ưu, người tiêu dùng phải hiểu rõ "ngọn ngành gốc rễ" của vấn đề, đâu là nguyên nhân dẫn đến gàu dai gẳng. Tác nhân chính gây nên gàu là vi nấm Malassezia. Loại vi nấm này vẫn tồn tại ở chân tóc và trong những điều kiện thuận lợi sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại, làm tóc và da đầu bết ngứa. Do đó, để chấm dứt tình trạng gàu dai dẳng, người dùng phải tìm cách làm sạch vi nấm Malassezia, ngăn sự sinh sôi và hoạt động của loại vi nấm này.

Đâu là cách làm sạch vi nấm Malassezia hiệu quả?

Gàu là tế bào chết trên da đầu, thường thấy dưới dạng vảy màu trắng bám trên da đầu và vương trên tóc hoặc quần áo. Khi môi trường da đầu bị mất cân bằng, khiến quá trình bong tróc tế bào chết diễn ra nhanh và nhiều hơn thì tình trạng gàu sẽ nặng, dai dẳng, gây ngứa, khó chịu và có thể bị viêm da đầu.

Để hiểu rõ về loại vi nấm gây gàu, bạn có thể xem clip dưới đây - giải đáp về vi nấm Malassezia - nguyên nhân chính gây gàu và giải pháp làm sạch tận gốc.

Hiểu rõ nguyên nhân gây gàu và giải pháp hiệu quả ngăn chặn gàu dai dẳng.

Ở điều kiện bình thường, vi nấm Malassezia vẫn tồn tại và không gây hại. Tuy nhiên, khi gặp điều kiện thuận lợi như thời tiết nóng ẩm, đổ mồ hôi nhiều, da đầu nhiều dầu, vệ sinh tóc sai cách hay sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp... vi nấm sẽ được kích thích sinh sôi và hoạt động mạnh hơn, dẫn đến lớp sừng bong ra nhiều bất thường (hay còn gọi là hiện tượng tróc vảy) và tạo gàu.

Muốn sạch gàu dai dẳng, người tiêu dùng có thể chọn loại dầu gội có chứa hoạt chất Selenium Sulfide làm sạch được vi nấm Malassezia. Dầu gội Selsun tiên phong ứng dụng thành phần Selenium Sulfide - hiệu quả trong việc loại sạch vi nấm Malassezia, sạch gàu dai dẳng, hết ngứa da đầu. Sản phẩm tích hợp 3 tác dụng: hỗ trợ làm sạch vi nấm gây gàu Malassezia; hỗ trợ làm sạch vảy gàu, ngăn ngừa cảm giác ngứa, khó chịu; hỗ trợ cân bằng bã nhờn, không tạo môi trường thuận lợi cho vi nấm phát triển.

Hiệu quả của Selsun trong việc chăm sóc da đầu gàu dai dẳng.

Trong một nghiên cứu gần đây, 90% người sử dụng đánh giá cao hiệu quả cải thiện ngứa; 94% người sử dụng đánh giá cao hiệu quả làm sạch gàu của Selsun chỉ sau 2 tuần sử dụng và 96% người sử dụng cũng đạt mức độ an toàn cao trong quá trình sử dụng sản phẩm Selsun. Đây là kết quả nghiên cứu đề tài về "Khảo sát tính hiệu quả và an toàn của dầu gội chống gàu Selsun trong việc làm sạch gàu dai dẳng và hết ngứa da đầu" do Bệnh viện Da liễu TPHCM thực hiện tháng 7-10/2019" trên 50 mẫu nghiên cứu. Selsun còn phù hợp với người bị tình trạng gàu nặng.

Selsun mang lại hiệu quả sạch nấm sạch gàu vượt trội và giúp da đầu luôn khỏe mạnh. Để chống gàu hiệu quả, nên sử dụng dầu gội Selsun đều đặn 2 lần mỗi tuần cho đến khi gàu hết hẳn và duy trì sử dụng một lần trong tuần để ngăn ngừa vi nấm phát triển khiến gàu quay trở lại.

Dầu gội Selsun với thành phần Selenium Sulfide 1% hiệu quả trong việc giúp ngăn ngừa nấm gây gàu, làm sạch vảy gàu và hết ngứa da đầu. Để chống gàu hiệu quả, nên dùng đều đặn hai lần một tuần cho đến khi gàu hết hẳn. Sau đó nên dùng mỗi tuần một lần để ngăn ngừa gàu quay trở lại. (Có thể dùng cho cả tóc nhuộm và uốn).

Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại: https://selsun.com.vn/

Trường Thịnh