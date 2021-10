Gắp thành công viên "pin cúc" từ thực quản bé gái 3 tuổi

Dân trí Các bác sỹ Khoa Tai - Mũi - Họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa cấp cứu thành công trường hợp bé gái 3 tuổi không may nuốt viên pin điện tử vào trong thực quản.

Hình ảnh chụp Xquang chiếc pin điện tử bằng cúc áo nằm trong ống thực quản của bé Vàng Thị C. trước khi được gắp ra. (Ảnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai)

Theo thông tin của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, ngày 18/10 cháu Vàng Thị C. 3 tuổi nhà ở xã vùng cao Ý Tý , huyện Bát Xát( tỉnh Lào Cai ) nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, đau, mệt mỏi, buồn nôn nhưng không nôn được. Theo lời kể của người nhà, trong lúc chơi đùa cháu đã ngậm và nuốt phải một viên "pin cúc".

Người lớn cần thận trọng khi cho trẻ em tiếp cận loại pin này.

Qua hình ảnh phim chụp X-quang cho thấy vị trí dị vật tương đương ngã ba chỗ chia khí quản gốc phải và gốc trái.

Các bác sỹ Khoa Tai - Mũi -Họng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai) đã tiến hành hội chẩn và xác định dị vật ở vị trí rất khó can thiệp do bệnh nhi dễ kích thích, co thắt liên tục, dẫn đến suy hô hấp và có thể tử vong.

Các bác sỹ đã quyết định can thiệp gắp dị vật bằng phương pháp nội soi tiêu hóa. Sau gần 30 phút, dị vật được lấy ra thành công. Bệnh nhân Vàng Thị C. hiện ổn định, nói được và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã cấp cứu thành công nhiều ca hóc dị vật cho bệnh nhi, trong đó, chủ yếu là pin và đồng xu.

Các chuyên gia khuyến cáo, nuốt phải dị vật là một trong những tai nạn nguy hiểm thường xảy ra ở trẻ nhỏ, do trẻ có thói quen đưa đồ vật vào miệng. Vì vậy phụ huynh có con nhỏ cần đề phòng không cho trẻ chơi các đồ vật nhỏ, sắc nhọn, dễ nuốt như nút áo, pin, nhẫn, đồng xu…

Đặc biệt, pin rất độc hại, tính ăn mòn cao có thể gây thủng thực quản dẫn tới tử vong nếu để lâu.

Khi trẻ nuốt dị vật cần đưa đến bệnh viện để gắp dị vật bằng kỹ thuật nội soi, tránh để xảy ra các biến chứng nguy hiểm.

Phạm Ngọc Triển