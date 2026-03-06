EU cảnh báo ô nhiễm có liên quan đến chứng lo âu và trầm cảm

Các nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng ô nhiễm không khí, ví dụ như bụi mịn và nitơ dioxide có liên quan đến chứng trầm cảm và các triệu chứng trầm cảm (Ảnh: Natasaadzic/Getty Images/Canva).

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) hôm thứ Ba cảnh báo rằng ô nhiễm môi trường có liên quan đến một số rối loạn sức khỏe tâm thần ở châu Âu, đồng thời cho rằng việc thực thi luật pháp sẽ giúp người dân châu Âu giảm nguy cơ trầm cảm và lo lắng.

Theo EEA, ô nhiễm không khí, tiếng ồn và hóa chất là những nguyên nhân chính.

"Các nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng ô nhiễm không khí, ví dụ như bụi mịn (PM2.5) và nitơ dioxide (NO2), có liên quan đến chứng trầm cảm và các triệu chứng trầm cảm," cơ quan này lưu ý trong một báo cáo.

Ghi chú: các chữ viết tắt: PM2.5 = bụi mịn có đường kính dưới 2,5 micromet; PM10 = bụi mịn có đường kính dưới 10 micromet; NO2 = nitơ đioxit; SO2 = lưu huỳnh đioxit; CO = carbon monoxide (Ảnh: tổng quan toàn diện các tài liệu, đặc biệt tập trung vào các đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp do Trung tâm chuyên đề châu Âu về Sức khỏe Con người và Môi trường (ETC HE, 2026) thực hiện).

Tiếp xúc với chì, chất gây rối loạn nội tiết và các chất hóa học khác, đặc biệt là trong "các giai đoạn phát triển của cuộc sống, có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần sau này", cơ quan này cho biết thêm.

Hơn nữa, ô nhiễm tiếng ồn, từ giao thông đường hàng không và đường bộ, có thể liên quan đến việc gia tăng nguy cơ trầm cảm và lo âu, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương.

"Tiến bộ hướng tới mục tiêu không ô nhiễm có thể mang lại những lợi ích cộng hưởng cho sức khỏe tâm thần và hạnh phúc", EEA cho biết.

Hơn nữa, các giải pháp dựa vào thiên nhiên mang lại những lợi ích đã được khoa học chứng minh cho những người mắc các rối loạn tâm thần, bằng cách giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm, đồng thời cải thiện sức khỏe tổng thể thông qua việc tiếp xúc với thiên nhiên.

Theo EEA, các rối loạn sức khỏe tâm thần chiếm vị trí thứ sáu trong số các "gánh nặng" bệnh tật lớn nhất tại Liên minh châu Âu năm 2023 và là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ tám.