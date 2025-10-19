Bé trai tổn thương nội tạng nặng sau 5 ngày sốt cao liên tục

Trường hợp hiếm gặp nhưng nghiêm trọng này được PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí chiều 19/10.

Vị chuyên gia cho biết, trong khoảng vài tuần gần đây, đơn vị này liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhi nhập viện vì sốc sốt xuất huyết Dengue có suy đa cơ quan.

"Số ca sốt xuất huyết đang tăng nên số ca nặng cũng tăng. Hiện khoa điều trị cho khoảng 7-8 ca sốt xuất huyết Dengue nặng", PGS Quang chia sẻ.

Trong số đó, một trong những trường hợp đặc biệt là của bé L.T.D. (7 tuổi, An Giang) bị sốt xuất huyết Dengue nặng, có hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

Trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, sau khi xuất hiện dấu hiệu sốt xuất huyết Dengue nặng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cụ thể, trước khi nhập viện, bé D. sốt cao liên tục 5 ngày kèm nôn ói và đau bụng. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trẻ được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày 5, trên thể trạng thừa cân béo phì.

Dù được truyền dịch và theo dõi sát tại khoa Sốt xuất huyết, bệnh nhi vẫn sốt cao liên tục, đau bụng kèm tăng men gan rất nhanh. Nhận thấy trẻ có dấu hiệu tổn thương gan nặng, các bác sĩ ngay lập tức chuyển em điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Tại khoa Hồi sức tích cực, tình trạng sốt của bé D. vẫn không giảm, tổn thương gan tiếp tục tăng, kèm hôn mê gan, tổn thương thận cấp.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, điều trị suy gan thận bằng lọc máu liên tục, thay huyết tương, truyền thuốc và các chế phẩm máu đồng thời sử dụng các kỹ thuật chống phù não. Mặc dù vậy, tình trạng vẫn không cải thiện.

Lúc này, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có hội chứng thực bào máu với phản ứng viêm tăng rất cao. Trẻ được sử dụng thuốc chống viêm dưới sự theo dõi của các bác sĩ Hồi sức tích cực - Chống độc và Huyết học để chống viêm, điều trị hội chứng thực bào máu.

Sau 24 giờ, bệnh nhi bớt sốt và tổn thương gan tạm ổn định. Sau gần 3 tuần hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu, thay huyết tương, điều hòa miễn dịch, bé đã ổn định tình trạng hô hấp, huyết động học, chức năng gan, thận, đông máu về bình thường. Hiện em tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo PGS Quang, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy ít gặp nhưng có thể diễn tiến nặng gây suy gan, thận, rối loạn đông máu dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh nhi sốt xuất huyết Dengue nặng nếu sốt cao liên tục trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận, huyết học... cần nghĩ tới hội chứng thực bào máu để điều trị kịp thời.

Từ trường hợp này, bác sĩ cũng khuyến cáo các phụ huynh cần chú ý theo dõi sát sức khỏe con mình, đặc biệt trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm gia tăng.

"Qua trường hợp này, chúng tôi muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh cần chú ý là bệnh sốt xuất huyết Dengue đang tăng trong thời gian vừa qua. Đây là bệnh lý thường gặp vào mùa mưa, có thể dẫn đến tình trạng trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong", PGS Quang nhấn mạnh.

Do đó, người bệnh sốt xuất huyết cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng về sau.

Các bệnh nhi có triệu chứng sốt 2-3 ngày trở lên, đặc biệt kèm các dấu hiệu xuất huyết (chảy máu mũi, máu răng, chấm xuất huyết...), đau bụng, nôn ói nhiều cần phải nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết. Lúc này, người bệnh cần đưa bệnh nhi đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được xác định chẩn đoán và điều trị thích hợp.