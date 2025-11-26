Dinh dưỡng đúng cách - "Chìa khóa vàng" mở khóa chiều cao cho trẻ

Chiều cao trung bình của trẻ em Việt: Đã cải thiện nhưng vẫn chưa đạt chuẩn

Tại Hội nghị Dinh dưỡng gần đây do Viện Y học Ứng dụng Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cho biết, gần 50% trẻ em Việt Nam vẫn chưa đạt chuẩn chiều cao theo độ tuổi. Hiện nay, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam đạt 168,1cm, của nữ là 156,2cm - tương đương mức tăng lần lượt là 3,7cm và 1,4cm so với các chỉ số cách đây một thập kỷ.

Niềm vui của trẻ khi được mẹ theo dõi chiều cao - một bước quan trọng trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng những năm đầu đời (Ảnh minh họa: shutterstock).

Tuy nhiên các chỉ số này vẫn thấp hơn đáng kể nếu so với chiều cao trung bình toàn cầu là 176,1cm đối với nam và 163,1cm đối với nữ. Để cải thiện thực trạng này, các bác sĩ khuyến cáo trẻ em cần được bổ sung đầy đủ các khoáng chất thiết yếu như Calci, sắt, kẽm, vitamin A, D và K2 để hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả.

Chiều cao của trẻ em Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đạt chuẩn trung bình toàn cầu (Ảnh minh họa: shutterstock).

Chiều cao không chỉ là một chỉ số ngoại hình mà còn là tầm vóc, sức khỏe và tương lai của một thế hệ. Đằng sau mỗi centimet tăng trưởng của con không đơn thuần là gen di truyền, mà là cả một hành trình nuôi dưỡng đúng cách trong những năm tháng đầu đời.

Trên thực tế, khoa học đã chỉ ra rằng, chiều cao của trẻ được quyết định bởi 4 yếu tố: gen di truyền chiếm 23%, dinh dưỡng chiếm 32%, môi trường sống 25% và vận động là 20%. Như vậy, ngoài yếu tố di truyền không thể tác động, mẹ có tới 77% cơ hội giúp bé phát triển chiều cao.

Công thức nạp dinh dưỡng đúng và đủ quyết định chiều cao của trẻ

Các nhà khoa học đã chỉ ra sự kết hợp giữa bộ ba Calci - D3 - K2 hỗ trợ thúc đẩy chiều cao, cùng nhóm dưỡng chất gồm Kẽm - Magie - Phospho hỗ trợ phát triển cấu trúc xương, hấp thu Calci.

Theo đó, Calci chiết xuất từ sữa được xem là một dạng Calci dễ hấp thu, thân thiện với hệ tiêu hóa và phù hợp với thể trạng trẻ nhỏ. Vitamin D3 đóng vai trò dẫn Calci từ ruột vào máu, nếu thiếu D3 thì phần lớn Calci nạp vào cơ thể sẽ bị đào thải, không phát huy tác dụng. Riêng với Vitamin K2 đóng vai trò là “người dẫn đường” đưa Calci đến đúng vị trí, giúp xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, các khoáng chất như Magie, Kẽm và Phospho giúp hoàn thiện cấu trúc xương, tăng mật độ và độ dẻo dai.

Calci chiết xuất từ sữa là dạng Calci dễ hấp thu, thân thiện với hệ tiêu hóa, phù hợp với thể trạng trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: shutterstock).

Một yếu tố cần thiết khác là bổ sung 2’-FL HMO, FOS và Inulin để xây dựng nền tảng đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt cho trẻ. Bởi chỉ khi bé có đường ruột khỏe mạnh, cơ thể mới hấp thu được những dưỡng chất quý giá từ bữa ăn và sữa.

Giải pháp khoa học giúp con kiến tạo chiều cao hiệu quả

“Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần cho con ăn nhiều tôm cua là đủ Calci. Nhưng giờ mới hiểu, Calci trong hải sản khó hấp thu, thậm chí uống nhiều Calci mà không có D3, K2 và nhóm dưỡng chất cần thiết thì cũng không hỗ trợ được xương phát triển”, chị Thu Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Câu chuyện của chị Thu Minh không phải là cá biệt, hiện nay nhiều mẹ đang dần hiểu rằng, việc bổ sung Calci đúng cách quan trọng hơn là bổ sung nhiều Calci mà ít hấp thụ được vào con. Đó cũng là lý do các chuyên gia khuyến khích phụ huynh nên chọn sản phẩm có nguồn Calci được chiết xuất từ sữa dễ hấp thu, kết hợp Vitamin D3 - K2 và nhóm khoáng chất để hỗ trợ phát triển xương hiệu quả.

Giai đoạn từ sau 2 tuổi là giai đoạn quan trọng để phát triển chiều cao và tích lũy nền tảng dinh dưỡng cho xương của trẻ. Nếu được nuôi dưỡng đúng, trẻ có thể cao thêm 5-8cm mỗi năm trước tuổi dậy thì, trung bình khoảng 6,2cm/năm, đồng thời mật độ xương cũng tăng khoảng 1% mỗi năm. Vì vậy, mẹ không thể thay đổi gen nhưng mẹ có thể chủ động cải thiện chiều cao của con thông qua quá trình cung cấp dinh dưỡng một cách khoa học.