Điều trị ung thư đang thay đổi thế nào trong kỷ nguyên mới?

Thách thức và những tiến bộ trong điều trị ung thư

Theo thống kê từ Globocan (dự án của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - IARC), mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 180.400 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư, cho thấy tình trạng này vẫn là một trong những thách thức lớn của y học hiện đại.

Những năm qua, nhiều tiến bộ trong nghiên cứu và điều trị đã góp phần cải thiện đáng kể về kết quả điều trị ung thư. Theo báo cáo Cancer Statistics 2026 của American Cancer Society, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh ung thư hiện nay đạt khoảng 70%, tăng đáng kể so với khoảng 49% vào thập niên 1970.

Sự cải thiện này được ghi nhận ở nhiều loại ung thư khác nhau, nhờ những thành tựu trong phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác hơn và đặc biệt là sự phát triển của các phương pháp điều trị hiện đại.

Ở một số loại ung thư từng có tiên lượng rất hạn chế, tỷ lệ sống cũng đã cải thiện rõ rệt. Chẳng hạn, tỷ lệ sống sau 5 năm của người bệnh đa u tủy đã tăng từ 32% lên hơn 60%, trong khi ung thư gan tăng từ 7% lên hơn 20% trong vài thập kỷ qua.

Bên cạnh các phương pháp truyền thống như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, nhiều liệu pháp mới đã được nghiên cứu và ứng dụng. Nổi bật là phương pháp miễn dịch trị liệu, điều trị nhắm trúng đích và cá thể hóa điều trị.

Những phương pháp này giúp tác động chính xác hơn vào cơ chế gây bệnh, mở ra thêm nhiều lựa chọn điều trị và góp phần cải thiện chất lượng sống cho người bệnh ung thư.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sinh hoạt chuyên môn định kỳ, cập nhật các xu hướng điều trị mới (Ảnh: BVCC).

Sự phát triển nhanh chóng của các phương pháp điều trị mới cũng đặt ra yêu cầu đội ngũ bác sĩ phải liên tục cập nhật kiến thức và trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, nhằm tiếp cận và từng bước ứng dụng các xu hướng điều trị tiên tiến vào thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Kết nối chuyên gia quốc tế trong điều trị ung thư

Nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực ung bướu và tăng cường trao đổi chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư” vào ngày 14/3.

Sự kiện dự kiến quy tụ các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực ung bướu, để cùng thảo luận về các xu hướng điều trị mới, kinh nghiệm lâm sàng và các giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

Một số chủ đề chuyên môn được chia sẻ tại hội thảo bao gồm: xu hướng cá thể hóa điều trị ung thư, ứng dụng miễn dịch trị liệu trong thực hành lâm sàng, các phương pháp tiếp cận toàn diện trong chăm sóc người bệnh ung thư.

Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ bác sĩ và chuyên gia trong nước, hội thảo còn có sự góp mặt của các chuyên gia đến từ Viện Ung thư Dana-Farber (Hoa Kỳ), trực thuộc Đại học Y Harvard - một trong những trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thư uy tín trên thế giới.

Hội thảo Khoa học “Những tiến bộ trong điều trị và chăm sóc ung thư” sẽ diễn ra vào ngày 14/3 (Ảnh: BVCC).

Các chuyên gia quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng cũng như những xu hướng mới trong điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư, từ các phương pháp điều trị tiên tiến đến cách tiếp cận toàn diện trong quản lý bệnh.

Những chia sẻ này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn, góp phần giúp đội ngũ bác sĩ cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao hiệu quả điều trị.

Khẳng định cam kết “tất cả vì người bệnh”

Với định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn luôn chú trọng các hoạt động học thuật, hợp tác chuyên môn và cập nhật kiến thức y khoa hiện đại cho đội ngũ bác sĩ.

Việc tổ chức các hội thảo khoa học là một trong những nỗ lực thể hiện tinh thần “tất cả vì người bệnh” của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Thông qua hoạt động này, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện liên tục cập nhật các tiến bộ y học, tiếp cận những xu hướng điều trị mới và nâng cao năng lực chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Nam Sài Gòn luôn chú trọng nâng cao chất lượng điều trị, tất cả vì người bệnh (Ảnh: BVCC).

Việc chủ động kết nối với các chuyên gia và trung tâm y khoa quốc tế cũng góp phần thúc đẩy việc ứng dụng những phương pháp điều trị mới vào thực tiễn lâm sàng tại bệnh viện. Qua đó, người bệnh trong nước có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến ngay ở Việt Nam.