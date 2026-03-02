Điều gì quyết định phạm vi phẫu thuật tuyến giáp ở người mắc ung thư? (Video: Hải Yến - Công Khanh).

Trong thực hành lâm sàng, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết không ít người bệnh tỏ ra lo lắng khi được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, đặc biệt là về phạm vi phẫu thuật.

Nhiều bệnh nhân tìm đến cơ sở y tế sau khi xuất hiện khối vùng cổ, cảm giác nuốt vướng hoặc một số biểu hiện như cơn đau nhẹ vùng cổ trước, dù trên thực tế đa phần ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm không gây đau tuyến giáp rõ rệt. Chính sự thiếu triệu chứng điển hình này khiến người bệnh càng hoang mang khi nhận chẩn đoán.

Sự băn khoăn xuất phát từ việc người bệnh ngày càng hiểu rõ vai trò thiết yếu của tuyến giáp trong điều hòa chuyển hóa và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Không ít người lo ngại rằng sau phẫu thuật, cơ thể có thể rơi vào tình trạng rối loạn nội tiết kéo dài.

Bác sĩ Quang nhận định: “Trước đây, khi đã xác định ung thư tuyến giáp, xu hướng điều trị thường là cắt toàn bộ tuyến giáp để bảo đảm tính triệt để. Khi đó, chức năng tuyến giáp bị mất sẽ được bù bằng hormone thay thế suốt đời.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học và các nghiên cứu theo dõi dài hạn, cách tiếp cận này đã có nhiều thay đổi, đặc biệt với các trường hợp ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm”.

Theo bác sĩ Quang, quyết định phẫu thuật hiện nay không dựa trên một tiêu chí đơn lẻ mà là kết quả của quá trình đánh giá toàn diện và cá thể hóa cho từng người bệnh. Ngoài đặc điểm khối u, bác sĩ còn xem xét triệu chứng lâm sàng, bao gồm mức độ chèn ép, thay đổi giọng nói hoặc các cơn đau vùng cổ nếu có, nhằm phân biệt với các bệnh lý viêm tuyến giáp gây đau tuyến giáp thực sự.

Việc lựa chọn cắt toàn bộ hay cắt bán phần tuyến giáp được xây dựng trên nhiều yếu tố chuyên môn, bao gồm tuổi, giới, tiền sử gia đình, các bệnh lý đi kèm…

Từ đó, người bệnh được phân loại vào các nhóm nguy cơ tái phát thấp, trung bình hoặc cao.

Trên cơ sở phân tầng nguy cơ này, với những trường hợp nguy cơ tái phát thấp hoặc trung bình, bác sĩ có thể cân nhắc cắt thùy tuyến giáp có khối u và bảo tồn phần tuyến còn lại. Ngược lại, ở nhóm nguy cơ cao, cắt toàn bộ tuyến giáp là chỉ định cần thiết và có thể phải phối hợp điều trị bổ trợ sau phẫu thuật.

Theo bác sĩ Quang, định hướng của điều trị hiện đại là kiểm soát hiệu quả ung thư tuyến giáp, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng tuyến giáp nhằm giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống ổn định, hạn chế các rối loạn nội tiết và tránh những lo lắng không cần thiết liên quan đến triệu chứng như đau tuyến giáp hay các cơn đau kéo dài vùng cổ sau điều trị.